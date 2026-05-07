Трамп заявил, что согласился дать ЕС время до 4 июля для отмены пошлин

ВАШИНГТОН, 7 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что, по итогам разговора с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, согласился дать ей время до 4 июля, чтобы Евросоюз выполнил свою часть торговой сделки с США.
"У меня состоялся замечательный разговор с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен... Я согласился дать ей время до 250-летия нашей страны (празднуется 4 июля - ред.)", - написал Трамп в соцсети Truth Social.