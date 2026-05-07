Суд на Украине вернул Тимошенко загранпаспорт, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) вернул загранпаспорт Юлии Тимошенко.
- Тимошенко разрешили покидать пределы Киева.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) вернул загранпаспорт лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко и разрешил покидать пределы Киева, сообщило издание "Украинские национальные новости".
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в январе опубликовало аудиозапись разговора Тимошенко с депутатом Верховной рады, где она обсуждает оплату голосования в парламенте. Сама Тимошенко заявила, что на опубликованных НАБУ аудиозаписях не ее голос. Впоследствии НАБУ вызывало на допрос некоторых депутатов Рады и связанных с ними лиц.
"ВАКС продлил процессуальные обязанности народному депутату Юлии Тимошенко, которую подозревают в предложении предоставления неправомерной выгоды народным депутатам, но вернул загранпаспорт", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
Также отмечается, что Тимошенко разрешили выезжать за пределы Киева. Как уточнило издание, ее обязали являться по каждому требованию к детективу НАБУ, прокурору специализированной антикоррупционной прокуратуры, и/или в суд, а также сообщать об изменении своего места жительства и/или работы.