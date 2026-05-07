Рейтинг@Mail.ru
Суд на Украине вернул Тимошенко загранпаспорт, пишут СМИ - РИА Новости, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:37 07.05.2026
Суд на Украине вернул Тимошенко загранпаспорт, пишут СМИ

УНН: суд на Украине вернул Тимошенко загранпаспорт и разрешил покидать Киев

© AP Photo / Efrem LukatskyЮлия Тимошенко
Юлия Тимошенко - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Юлия Тимошенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) вернул загранпаспорт Юлии Тимошенко.
  • Тимошенко разрешили покидать пределы Киева.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) вернул загранпаспорт лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко и разрешил покидать пределы Киева, сообщило издание "Украинские национальные новости".
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в январе опубликовало аудиозапись разговора Тимошенко с депутатом Верховной рады, где она обсуждает оплату голосования в парламенте. Сама Тимошенко заявила, что на опубликованных НАБУ аудиозаписях не ее голос. Впоследствии НАБУ вызывало на допрос некоторых депутатов Рады и связанных с ними лиц.
"ВАКС продлил процессуальные обязанности народному депутату Юлии Тимошенко, которую подозревают в предложении предоставления неправомерной выгоды народным депутатам, но вернул загранпаспорт", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
Также отмечается, что Тимошенко разрешили выезжать за пределы Киева. Как уточнило издание, ее обязали являться по каждому требованию к детективу НАБУ, прокурору специализированной антикоррупционной прокуратуры, и/или в суд, а также сообщать об изменении своего места жительства и/или работы.
Юлия Тимошенко - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
На Украине суд отказался удовлетворить жалобу Тимошенко на обвинение
21 апреля, 14:40
 
В миреКиевУкраинаЮлия ТимошенкоНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Партия "Батькивщина"Верховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала