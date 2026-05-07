Белорусского призера Олимпиада наказали за применение допинга
10:59 07.05.2026 (обновлено: 11:41 07.05.2026)
Белорусского призера Олимпиада наказали за применение допинга

Чемпиона мира по тяжелой атлетике Тихонцова временно отстранили за допинг

© Фото : Weightlifting Belarus | Тяжёлая атлетика РБ/ВКонтактеЕвгений Тихонцов
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Белорусского тяжелоатлета Евгения Тихонцова временно отстранили за допинг.
  • В его пробе от 8 марта нашли следы гормона роста.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Международное агентство допинг-тестирования (ITA) временно отстранило белорусского тяжелоатлета Евгения Тихонцова, сообщается на сайте организации.
В его допинг-пробе от 8 марта были обнаружены следы гормона роста. Спортсмен имеет право потребовать вскрытие пробы Б и объяснить возможное попадание гормона роста в организм.
Тихонцову 27 лет, он является бронзовым призером Олимпийских игр 2024 года, чемпионом и бронзовым призером чемпионата мира, трехкратным бронзовым призером чемпионата Европы.
