"Мы что, в борщ им нагадили?" Тарасова разнесла МОК за "убийство" атлетов

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что исполком Международного олимпийского комитета (МОК) занимается убийством, приняв решение оставить в силе санкции в отношении российских спортсменов.
В четверг исполком МОК оставил в силе приостановку членства Олимпийского комитета России (ОКР) и рекомендации по санкциям в отношении российских спортсменов. Ранее МОК сообщил об отмене рекомендации об ограничениях в отношении белорусских спортсменов.
"Я просто потеряла дар речи. Они хотят нас погубить, но у них это все равно не получится. Мы сильные, и наши ученики сильные, и команда наша сильная. Как они могут так нарушать свое же слово. Они говорили про четыре года, так как так может быть? Нас кто-то когда-то будет защищать? За нами правда. Это ужасные новости. Они получили от WADA все, что можно было, наши же над чем-то работали. Почему так? К кому нам с этим обращаться? Что вообще происходит? Мы что в борщ кому-то нагадили? Мы ничего не нарушили, правда за нами. Им нельзя верить, ни одному их слову. Они нарушают все свои обещания. Я считаю, что нас должны защитить люди, которые владеют этим вопросом", - сказала Тарасова.
"Это несправедливо. Желаю, чтобы у их детей на их пути попались такие же люди, как их родители и чтобы они им тоже сделали такую прекрасную жизнь, как сделали нашим ни в чем неповинным выдающимся спортсменам. Они, как занимались убийством, так и занимаются", - подчеркнула она.