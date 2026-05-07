Минск надеется на отмену ограничений для всех спортсменов, заявили в НОК

МИНСК, 7 мая - РИА Новости. Минск надеется на скорейшее восстановление прав всех спортсменов, столкнувшихся с ограничениями по политическим мотивам, говорится в заявлении Национального олимпийского комитета Белоруссии.
"НОК Беларуси полностью поддерживает заявление МОК о том, что участие спортсменов в международных соревнованиях не должно зависеть от политических решений. Мы твердо убеждены, что спорт призван служить объединяющей силой и должен оставаться площадкой, свободной от политического влияния, где атлеты соревнуются на равных вне зависимости от внешних обстоятельств. Выражаем надежду на скорейшее восстановление прав всех спортсменов, столкнувшихся с ограничениями по политическим мотивам", - говорится в заявлении.
Исполнительный совет МОК в четверг отменил рекомендации об ограничениях в отношении белорусских спортсменов, включая участие в командных видах спорта и организацию международных спортивных мероприятий.