Минск надеется на отмену ограничений для всех спортсменов, заявили в НОК - РИА Новости Спорт, 07.05.2026
20:03 07.05.2026 (обновлено: 23:40 07.05.2026)
Минск надеется на отмену ограничений для всех спортсменов, заявили в НОК

© РИА Новости / Антон Денисов
Олимпийские кольца, логотип МОК (Международного олимпийского комитета). Архивное фото
МИНСК, 7 мая - РИА Новости. Минск надеется на скорейшее восстановление прав всех спортсменов, столкнувшихся с ограничениями по политическим мотивам, говорится в заявлении Национального олимпийского комитета Белоруссии.
"НОК Беларуси полностью поддерживает заявление МОК о том, что участие спортсменов в международных соревнованиях не должно зависеть от политических решений. Мы твердо убеждены, что спорт призван служить объединяющей силой и должен оставаться площадкой, свободной от политического влияния, где атлеты соревнуются на равных вне зависимости от внешних обстоятельств. Выражаем надежду на скорейшее восстановление прав всех спортсменов, столкнувшихся с ограничениями по политическим мотивам", - говорится в заявлении.
Исполнительный совет МОК в четверг отменил рекомендации об ограничениях в отношении белорусских спортсменов, включая участие в командных видах спорта и организацию международных спортивных мероприятий.
НОКМинскБелоруссияМеждународный олимпийский комитет (МОК)
 
