"Сан-Антонио" сравнял счет в серии 1/4 финала плей-офф НБА с "Миннесотой"
08:03 07.05.2026
"Сан-Антонио" сравнял счет в серии 1/4 финала плей-офф НБА с "Миннесотой"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Сан-Антонио Сперс» обыграл «Миннесоту Тимбервулвз» во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф НБА.
  • Встреча завершилась со счетом 133:95, самым результативным игроком матча стал Стефон Касл с 21 очком.
  • Счет в серии стал 1-1, следующие два матча пройдут 8 и 10 мая на домашней арене «Миннесоты» в Миннеаполисе.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. "Сан-Антонио Спёрс" обыграл "Миннесоту Тимбервулвз" во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Сан-Антонио завершилась со счетом 133:95 (24:17, 35:18, 39:28, 35:32). Самым результативным игроком матча стал Стефон Касл, на счету которого 21 очко. Его партнер по команде Виктор Вембаньяма оформил дабл-дабл (19 очков, 15 подборов). В составе соперника по 12 очков набрали Джулиус Рэндл, Джейден Макдэниелс и Терренс Шэннон.
Счет в серии до четырех побед стал 1-1. Следующие два матча пройдут 8 и 10 мая на домашней арене "Миннесоты" в Миннеаполисе.
В другом матче "Нью-Йорк Никс" обыграл дома "Филадельфию Севенти Сиксерс" (108:102) и повел в противостоянии со счетом 2-0.
