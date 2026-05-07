Синнер о бойкоте турниров: речь не о деньгах, а об уважении, которого нет

"Конечно, это сложно сказать, готов ли я присоединиться к бойкоту. Я не могу предсказывать будущее. Я понимаю других игроков, которые отказываются от участия. Вижу все пресс-конференции, и я точно не единственный. Это первый раз, когда я чувствую, что все игроки едины в этой ситуации и придерживаются одинаковой точки зрения. Я думаю, это правильно, потому что без нас, без игроков, никакие турниры не состоятся. В то же время мы ценим и уважаем турниры, потому что они делают нас, как спортсменов, более значимыми. То есть мы относимся к этому очень нейтрально", - добавил Синнер.