Синнер о бойкоте турниров: речь не о деньгах, а об уважении, которого нет

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер заявил, что понимает игроков, которые говорят о бойкоте турниров Большого шлема из-за низких призовых, отметив единство спортсменов в данном вопросе.
Ранее двадцать ведущих мировых теннисистов, включая первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко, подписали письмо, в котором выразили недовольство в связи с малым увеличением призового фонда "Ролан Гаррос".
"Речь больше об уважении. Мы отдаем гораздо больше, чем получаем взамен. И это касается не только топ-игроков, а всех нас. Это неприятно, что спустя год мы даже близко не подошли к решению того, что хотели бы иметь. Речь не только о деньгах. Самое главное — это уважение, а мы его просто не чувствуем. Я думаю, мы, игроки, немного разочарованы, например, итогами "Ролан Гаррос". Так что посмотрим, что будет дальше. В ближайшие пару недель мы узнаем, какой будет призовой фонд на Уимблдоне. Мы очень надеемся, что он будет больше. А затем, конечно, US Open. Так что я понимаю игроков, которые говорят о бойкоте, потому что где-то нужно начинать. Сейчас это уже длится очень долгое время. А там посмотрим в будущем", - заявил Синнер на пресс-конференции.
Во вторник Соболенко заявила о готовности объявить бойкот в случае отказа организаторов увеличить долю призовых для теннисисток. В среду первая ракетка России Медведев заявил, что если теннисисты решат бойкотировать турниры Большого шлема из-за низких призовых, он присоединится к ним.
"Конечно, это сложно сказать, готов ли я присоединиться к бойкоту. Я не могу предсказывать будущее. Я понимаю других игроков, которые отказываются от участия. Вижу все пресс-конференции, и я точно не единственный. Это первый раз, когда я чувствую, что все игроки едины в этой ситуации и придерживаются одинаковой точки зрения. Я думаю, это правильно, потому что без нас, без игроков, никакие турниры не состоятся. В то же время мы ценим и уважаем турниры, потому что они делают нас, как спортсменов, более значимыми. То есть мы относимся к этому очень нейтрально", - добавил Синнер.
В апреле организаторы "Ролан Гаррос" объявили, что призовой фонд турнира вырастет на 9,53% по сравнению с 2025 годом и достигнет 61,7 миллиона евро. Победители в одиночном разряде получат 2,8 млн, финалисты - 1,4 млн.
