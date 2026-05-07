Онкологи рассказали о неочевидных симптомах рака

18:51 07.05.2026

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Онкологи выявили неприятную закономерность: большинство пациентов описывают один общий симптом, который называют "невыносимым". Какую же опасность не замечают годами?

Главный симптом

Вот в чем коварство: пациенты годами живут с этим симптомом, списывая его на стресс, образ жизни или постковидный синдром, не подозревая о развивающемся заболевании. Речь идет об очень сильной усталости — той самой, что не исчезает даже после полноценного отдыха и здорового сна.
Врачи объясняют это сбоем в организме. "При некоторых видах рака в организме вырабатываются вещества цитокины, которые играют важную роль в укреплении иммунной системы. Их активное производство как раз и провоцирует экстремальную усталость", — отмечают медики. Чаще всего такой симптом встречается при раке молочной железы и простаты.
Такую усталость не спутать ни с чем: она проявляется постоянно, морально изматывает и не отступает ни после долгого отдыха, ни после сна. Больной чувствует себя полностью вымотанным и физически, и психически.
Но есть еще один тревожный сигнал, который часто идет рука об руку с необъяснимой усталостью, — необоснованная потеря веса. Это повод для немедленного обращения к врачу.

На что еще обратить внимание

Существуют и другие тревожные симптомы, требующие срочной консультации специалиста.
Постоянная боль, которая не проходит после приема обезболивающих препаратов, часто указывает на опухоль. Многие новообразования сдавливают окружающие нервы и прорастают в костную ткань, вызывая очень сильную боль, справиться с которой не помогают домашние средства.
Постоянный кашель, который не проходит в течение четырех недель, также должен вас насторожить. Рак дыхательных путей поражает не только легкие — он может затрагивать нос, глотку, гортань, трахею и бронхи. Грозным сигналом является откашливание крови.
Необъяснимая лихорадка, длящаяся четыре недели или более, особенно сопровождаемая ночной потливостью, это тоже нельзя игнорировать.
Любые необычные и длительные кровотечения тоже требуют внимания. Для женщин это означает непривычно обильные или болезненные менструации, длящиеся дольше обычного. Для всех остальных случаев — любое кровотечение, продолжающееся более трех дней, должно стать поводом для посещения врача.
 
 
 
