Гандболистка сборной России рассказала о зарплатах в своем виде спорта

МОСКВА, 7 мая – РИА Новости, Влад Жуков. Разница между зарплатами в гандболе и многих других видах спорта колоссальная, это очень обидно, отметила в интервью РИА Новости лучшая молодая спортсменка 2025 года, гандболистка ЦСКА и сборной России Варвара Семина.
"У меня ощущение, что женский и мужской гандбол в плане зарплат близки к равенству. Точных цифр не назову, но у нас нет такого, что гандболистка получает, условно, 200 тысяч в месяц, а такого же уровня игрок-мужчина – миллион. Плюс-минус в одном диапазоне. А вот с другими видами спорта разница колоссальная, и нам это, конечно, очень обидно. Злимся – все же здоровье свое отдаем. Но что поделать? Мы же любим это дело, не можем без него", - призналась Семина.
