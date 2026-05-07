15:02 07.05.2026 (обновлено: 17:25 07.05.2026)
Семина: разница в зарплатах в гандболе и других видах спорта колоссальна

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Варвара Семина, лучшая молодая спортсменка 2025 года, гандболистка ЦСКА и сборной России, пожаловалась на низкую зарплату.
  • По словам Семинары, в гандболе нет большой разницы в зарплатах между мужчинами и женщинами.
  • Семина отметила, что зарплаты в гандболе значительно ниже, чем в многих других видах спорта.
МОСКВА, 7 мая – РИА Новости, Влад Жуков. Разница между зарплатами в гандболе и многих других видах спорта колоссальная, это очень обидно, отметила в интервью РИА Новости лучшая молодая спортсменка 2025 года, гандболистка ЦСКА и сборной России Варвара Семина.
"У меня ощущение, что женский и мужской гандбол в плане зарплат близки к равенству. Точных цифр не назову, но у нас нет такого, что гандболистка получает, условно, 200 тысяч в месяц, а такого же уровня игрок-мужчина – миллион. Плюс-минус в одном диапазоне. А вот с другими видами спорта разница колоссальная, и нам это, конечно, очень обидно. Злимся – все же здоровье свое отдаем. Но что поделать? Мы же любим это дело, не можем без него", - призналась Семина.
Полностью интервью с Варварой Семиной читайте на сайте РИА Новости.
