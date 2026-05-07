"Одумайтесь!": российская гандболистка обратилась с призывом к МОК

МОСКВА, 7 мая – РИА Новости, Влад Жуков. Лучшая молодая спортсменка 2025 года гандболистка ЦСКА и сборной России Варвара Семина в интервью РИА Новости рассказала, что при встрече с главой Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри призвала бы ее одуматься и снять санкции с России.
В марте 2022 года российские и белорусские сборные и клубы были отстранены от участия в международных турнирах на неопределенный срок из-за ситуации на Украине. 25 марта 2026 года совет Международной федерации гандбола (IHF) принял решение разрешить молодежным сборным России и Белоруссии вернуться к участию в международных соревнованиях по гандболу на постепенной основе с немедленным вступлением в силу. Отмечалось, что на данном этапе сборным разрешается организовывать товарищеские матчи и товарищеские турниры и участвовать в них самостоятельно. При этом было сохранено решение об отстранении взрослых команд.
"Я бы сказала, что мы уже и так слишком много сидим в отстранении, - подчеркнула Семина. - Глупо мешать политику и спорт, не нужно это. Да и уровень без нас упал. Мы хотим играть с другими спортсменами, совсем устали. Некоторые девчонки уже по возрасту не попадут на Олимпийские игры. У кого-то рухнула мечта. Так что хватит, одумайтесь!"