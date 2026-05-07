Рейтинг@Mail.ru
"Одумайтесь!": российская гандболистка обратилась с призывом к МОК - РИА Новости Спорт, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:13 07.05.2026 (обновлено: 14:14 07.05.2026)
"Одумайтесь!": российская гандболистка обратилась с призывом к МОК

Гандболистка ЦСКА Семина призвала главу МОК одуматься и снять санкции с России

© Фото : Гандбольный клуб ЦСКАВарвара Семина
Варвара Семина - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© Фото : Гандбольный клуб ЦСКА
Варвара Семина. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Варвара Семина, лучшая молодая спортсменка 2025 года, призвала главу МОК Кирсти Ковентри снять санкции с России.
  • В марте 2022 года российские и белорусские сборные и клубы были отстранены от участия в международных турнирах на неопределенный срок, но в марте 2026 года молодежным сборным России и Белоруссии разрешили вернуться к участию в международных соревнованиях по гандболу на постепенной основе.
  • Семина подчеркнула, что отстранение российских команд негативно сказывается на спортсменах и уровне спорта.
МОСКВА, 7 мая – РИА Новости, Влад Жуков. Лучшая молодая спортсменка 2025 года гандболистка ЦСКА и сборной России Варвара Семина в интервью РИА Новости рассказала, что при встрече с главой Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри призвала бы ее одуматься и снять санкции с России.
В марте 2022 года российские и белорусские сборные и клубы были отстранены от участия в международных турнирах на неопределенный срок из-за ситуации на Украине. 25 марта 2026 года совет Международной федерации гандбола (IHF) принял решение разрешить молодежным сборным России и Белоруссии вернуться к участию в международных соревнованиях по гандболу на постепенной основе с немедленным вступлением в силу. Отмечалось, что на данном этапе сборным разрешается организовывать товарищеские матчи и товарищеские турниры и участвовать в них самостоятельно. При этом было сохранено решение об отстранении взрослых команд.
"Я бы сказала, что мы уже и так слишком много сидим в отстранении, - подчеркнула Семина. - Глупо мешать политику и спорт, не нужно это. Да и уровень без нас упал. Мы хотим играть с другими спортсменами, совсем устали. Некоторые девчонки уже по возрасту не попадут на Олимпийские игры. У кого-то рухнула мечта. Так что хватит, одумайтесь!"
Посетитель компьютерного клуба - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
МОК приостановил деятельность специальной комиссии по киберспорту
4 мая, 16:15
 
СпортГандболУкраинаБелоруссияРоссияКирсти КовентриВарвара СеминаМеждународный олимпийский комитет (МОК)Международная федерация гандбола (IHF)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Закончен (П)
    Краснодар
    Динамо Москва
    1
    0
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    Б. Крейчикова
    66
    23
  • Футбол
    Завершен
    Фрайбург
    Брага
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Ноттингем Форрест
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Кристал Пэлас
    Шахтер Донецк
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Страсбур
    Райо Вальекано
    0
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала