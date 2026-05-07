Драки, бойкоты, конфликт с тренером — что за цирк происходит в "Реале"?
18:22 07.05.2026
Драки, бойкоты, конфликт с тренером — что за цирк происходит в "Реале"?

Роберт Шилькович
Кажется, атмосфера в раздевалке мадридского "Реала" к концу сезона достигла дна. Испанские СМИ наперебой сообщают о ссорах, склоках, обидах на тренера и даже драках между футболистами. РИА Новости Спорт разбирается, что происходит в "королевском клубе".

Вальверде оказался в больнице после стычки с партнером

По сообщениям испанской Marca, в последние дни главными нарушителями режима в "Реале" стали полузащитники Орельен Тчуамени и Федерико Вальверде. 6 мая футболисты вступили в ожесточенный спор после фола в ходе тренировки — они начали кричать друг на друга и толкаться. Выяснение отношений перетекло в раздевалку.
Днем позже тот же источник сообщил, что на очередной тренировке конфликт между футболистами разгорелся еще сильнее, что привело к драке. Несколько членов команды описали эпизод как "очень серьезный", а Вальверде потребовалась медицинская помощь после стычки.
Инцидент привел к тому, что тренерский штаб "Реала" организовал "экстренное собрание" в раздевалке спустя несколько минут после драки. Однако это далеко не первый подобный случай за последнее время.
Еще один конфликт разгорелся между защитниками Антонио Рюдигером и Альваро Каррерасом. По информации испанских СМИ, за последние недели футболисты дважды вступали в стычки, и Каррерас получил от одноклубника по лицу.
Рюдигер — известный любитель распускать руки. Ранее немец дал пощечину экипировщику клуба, но его поведение не воспринимали серьезно — такие истории преподносились как шутки. Журналист Маноло Лама раскритиковал немца и рассказал о его "приколах" подробнее:
"Некоторые считают Рюдигера веселым, но я вообще так не думаю. Это человек, который демонстрирует ужасное поведение на поле — я имею в виду не только то, что он сделал с Каррерасом, но и то, что ранее он чуть не сломал шею (футболисту "Хетафе") Диего Рико. В предыдущих сезонах мы видели, как он щипал кого-то за соски, тыкал пальцем в чей-то пупок — он тот еще персонаж".
После первой стычки с Каррерасом Рюдигер принес извинения, но о последствиях второго конфликта не сообщается. Испанец подтвердил наличие разногласий с партнером по команде, но заявил, что это "частный и незначительный эпизод, который уже исчерпан".
Мбаппе ненавидят сокомандники?

Проблемы существуют и вокруг главной звезды мадридцев. Ходят слухи, что Мбаппе недолюбливают в раздевалке мадридцев — мол, ему слишком много дозволено. Все началось с вылета "Реала" из Лиги чемпионов, после которого француз поставил лайк на публикацию о возможном возвращении Жозе Моуринью в клуб. Главный тренер Альваро Арбелоа отреагировал сдержанно: "Мне все равно, кому он ставит лайки — Моуринью или Джулии Робертс".
Еще один случай: на одной из тренировок Мбаппе поссорился с одним из помощников Арбелоа, потому что тот зафиксировал у нападающего офсайд. The Athletic сообщил, что Килиан оскорбил члена тренерского штаба, а Арбелоа не отреагировал.
Партнеры по команде предъявляют претензии к самоотдаче француза. Причиной стал его отдых в Италии вместе с актрисой Эстер Экспосито. Тогда у Мбаппе была мышечная травма, и вместо того, чтобы сосредоточиться на восстановлении, он укатил на Сардинию. Тем более, "Реал" в этом сезоне переживает не лучшие времена, и на этом темном фоне развлечения француза выглядят провокационно.
Все эти детали привели к тому, что даже фанаты "Реала" взъелись на нападающего и создали петицию, в которой призвали выгнать его из клуба. По последним данным, она собрала около 12 миллионов подписей.
В воскресенье "Реал" встретится с "Барселоной" в последнем "класико" сезона. Мбаппе попадет в заявку на игру — он успел восстановиться после повреждения. Выпустит ли его Арбелоа — другой вопрос. По сообщению Cadena SER, терпение тренера на грани, и он может прибегнуть в "воспитательному жесту".
Моуринью придет, порядок наведет?

Вероятно, даже смена подхода к Мбаппе не поможет испанскому тренеру удержать свой пост. В испанских СМИ распространилась информация, что атмосфера в клубе настолько испорчена, что несколько футболистов просто-напросто не общаются с тренером. Некоторые игроки не разговаривают и между собой.
На этом фоне вероятность прихода Моуринью в клуб кажется еще выше, чем раньше. Mundo Deportivo сообщает, что президент "Реала" Флорентино Перес провел часовые видеопереговоры с португальцем, на которых обсуждались нюансы возвращения. По информации источника, Моуринью установил ряд условий, при которых он согласится возглавить клуб.
По слухам, в случае прихода в клуб португальский специалист намерен устроить чистку состава, сменить физиотерапевта и рассчитывает на полный контроль над трансферами и медицинским штабом. По всем вопросам Моуринью собирается общаться только с президентом.
Для тренера такие полномочия выглядят очень широкими, однако уставший от бесконечных конфликтов в клубе Перес может принять требования. Издание As сообщило, что глава "Бенфики" Руй Кошта предполагает, что сохранить Моуринью в клубе не удастся — он отклонил все предложения о новом контракте. Приход тренера с таким эго, как у "Особенного", в такой сложный коллектив, как нынешний "Реал" — ядерная смесь. Если это случится, то ситуация точно изменится, однако в какую сторону — предугадать невозможно.
