Политолог объяснил, почему Германия спешит провести реформу Евросоюза - РИА Новости, 07.05.2026
17:42 07.05.2026
Политолог объяснил, почему Германия спешит провести реформу Евросоюза

© REUTERS / Yves Herman — Флаги ЕС
Флаги ЕС. Архивное фото
  • Германия стремится провести реформу Евросоюза при текущем руководстве Еврокомиссии в лице Урсулы фон дер Ляйен, считает политолог Александр Рар.
  • За реформу выступают крупные европейские государства, такие как Франция, в то время как малые страны опасаются потери национального суверенитета, отметил Рар.
  • Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль представил план реформы, предполагающий отказ от принципа единогласия в пользу квалифицированного большинства.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Германия спешит провести реформу Евросоюза, пока во главе Еврокомиссии находится бывшая министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен, считает политолог Александр Рар.
Ранее министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль представил план по реформированию Евросоюза, который, в частности, предполагает отказ от принципа единогласия в пользу квалифицированного большинства.
"Власти ФРГ безжалостно спешат. Они хотят преобразовать Евросоюз как можно скорее, пока во главе Еврокомиссии находится их сообщница - Урсула фон дер Ляйен - и пока в большинстве европейских стран к власти не пришли "популистские" правые силы", - сказал Рар газете ВЗГЛЯД.
Он также отметил, что за реформу выступают крупные европейские государства, в том числе Франция, тогда как против - маленькие и более слабые игроки, которые боятся попасть полностью под диктат "старших братьев" и таким образом лишиться своего национального суверенитета.
