Путин и Фицо обсудят перспективы экономического сотрудничества

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и премьер Словакии Роберт Фицо обсудят на встрече в Москве 9 мая перспективы возобновления работы межправкомиссии по экономическому сотрудничеству, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"В ходе предстоящей встречи планируется обсудить перспективы возобновления работы российско-словацкой межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, заседания которой не проводятся с 2021 года", - сказал Ушаков журналистам.