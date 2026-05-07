Путин и Фицо обсудят перспективы экономического сотрудничества
15:36 07.05.2026 (обновлено: 15:39 07.05.2026)
Путин и Фицо обсудят перспективы экономического сотрудничества

Путин и Фицо обсудят в Москве перспективы экономического сотрудничества

Владимир Путин и Роберт Фицо
Владимир Путин и Роберт Фицо. Архивное фото
  • Президент России Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо обсудят перспективы возобновления работы межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству на встрече в Москве 9 мая.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и премьер Словакии Роберт Фицо обсудят на встрече в Москве 9 мая перспективы возобновления работы межправкомиссии по экономическому сотрудничеству, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"В ходе предстоящей встречи планируется обсудить перспективы возобновления работы российско-словацкой межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, заседания которой не проводятся с 2021 года", - сказал Ушаков журналистам.
Владимир Путин, Россия, Словакия, Роберт Фицо, Юрий Ушаков
 
 
