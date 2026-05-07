15:33 07.05.2026
Путин встретит иностранных гостей перед парадом Победы на Красной площади

Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин встретит зарубежных гостей перед парадом в честь Дня на Красной площади.
  • Церемония официальной встречи запланирована примерно на 9:45 по московскому времени, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретит зарубежных гостей перед парадом в честь Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«
"Примерно в 9.45 (мск) произойдет церемония официальной встречи президентом России иностранных гостей. Затем все они перейдут на Красную площадь, будут на параде", - отметил Ушаков, говоря о графике Путина 9 мая.
Военный парад на Красной площади в ознаменование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоится 9 мая в Москве. Ранее Минобороны РФ сообщало, что воспитанники училищ, кадеты, колонна военной техники в связи с текущей обстановкой принимать участия в параде 9 мая в Москве не будут.
РоссияМоскваВладимир ПутинЮрий УшаковДень Победы — 2026
 
 
