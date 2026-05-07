Путин поинтересовался сроками запуска производства Ил-114-300

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин поинтересовался у главы госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова о сроках запуска производства самолета Ил-114-300.
- Чемезов ответил, что в текущем году будут сданы первые самолеты, а к 2030 году планируется выпустить 12 таких машин.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поинтересовался у главы госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова, каковы сроки запуска производства самолета Ил-114-300.
Глава государства в четверг провел в Кремле встречу с Чемезовым, который рассказал о самолете Ил-114–300. Испытательные сертификационные полеты практически завершены, самолеты этой модели уже летали за границу - в Казахстан, Индию и ОАЭ. Глава компании подчеркнул, что новую модель необходимо запускать "максимально быстро".
"И когда это возможно?", - спросил Путин.
Чемезов ответил - в этом году уже будут сданы первые самолеты. К 2030 году планируется выпустить 12 таких машин.
