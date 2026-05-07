14:45 07.05.2026 (обновлено: 14:46 07.05.2026)
Путин поинтересовался сроками запуска производства Ил-114-300

© Фото : предоставлено Минпромторгом России
Пассажирский самолет Ил-114-300
Пассажирский самолет Ил-114-300. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин поинтересовался у главы госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова о сроках запуска производства самолета Ил-114-300.
  • Чемезов ответил, что в текущем году будут сданы первые самолеты, а к 2030 году планируется выпустить 12 таких машин.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поинтересовался у главы госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова, каковы сроки запуска производства самолета Ил-114-300.
Глава государства в четверг провел в Кремле встречу с Чемезовым, который рассказал о самолете Ил-114–300. Испытательные сертификационные полеты практически завершены, самолеты этой модели уже летали за границу - в Казахстан, Индию и ОАЭ. Глава компании подчеркнул, что новую модель необходимо запускать "максимально быстро".
"И когда это возможно?", - спросил Путин.
Чемезов ответил - в этом году уже будут сданы первые самолеты. К 2030 году планируется выпустить 12 таких машин.
ЭкономикаРоссияКазахстанИндияСергей ЧемезовВладимир ПутинРостехИл-114-300
 
 
