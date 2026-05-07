Посольство России осудило осквернение памятника воинам в Норвегии
11:04 07.05.2026 (обновлено: 11:54 07.05.2026)
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Посольство России в Осло передало в МИД Норвегии ноту с осуждением произошедшего в марте вандализма в отношении памятника советским воинам, заявили РИА Новости в российской дипмиссии.
Памятник советским воинам, погибшим при освобождении населенного пункта Нейден на севере Норвегии в октябре 1944 года, был осквернен неустановленными лицами в начале марта.
"Посольство передало в МИД Норвегии ноту с решительным осуждением акта вандализма и потребовало принять срочные меры со стороны правоохранительных органов по поиску и наказанию виновных", - сообщили в посольстве.
В дипмиссии добавили, что злоумышленников пока не удалось найти. По словам дипломатов, проявления вандализма в отношении советских военно-мемориальных объектов единичны, случай в марте стал первым за долгое время.
"В апреле памятник в Нейдене был восстановлен. Местная полиция сообщила также о дополнительных мерах обеспечения безопасности у памятника советским солдатам в Киркенесе (установлены видеокамеры)", - сообщили агентству в посольстве.
