"Лучи Победы" озарят небо над Петербургом 9 мая

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая - РИА Новости. "Лучи Победы" озарят небо над Санкт-Петербургом в ознаменование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.

"В ознаменование 81-й годовщины Великой Победы в ночь с 8 на 9 мая над Монументом героическим защитникам Ленинграда взметнутся "Лучи Победы". Шесть прожекторов направят в небо мощные световые потоки с крыш домов №207 и 224 по Московскому проспекту", - говорится в сообщении.

Световая инсталляция включится в 00.00 9 мая и будет освещать небо над площадью Победы в соответствии с графиком работы наружного освещения до 04.00 10 мая.

"Эта памятная акция уже стала традицией в нашем городе. В годы блокады прожекторы использовались в оборонительных целях – для отражения ночных атак вражеской авиации, были "глазами" осажденного города. Сегодня они напоминают о подвиге героических защитников Ленинграда, стойкости и мужестве ленинградцев", – отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов , слова которого приводятся в сообщении.

"Лучи Победы" установлены в том месте, где проходил передний край обороны Ленинграда в годы блокады. В 1945 году здесь была установлена одна из временных триумфальных арок для встречи воинов-победителей.