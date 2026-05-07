"Лучи Победы" озарят небо над Петербургом 9 мая - РИА Новости, 07.05.2026
14:10 07.05.2026
"Лучи Победы" озарят небо над Петербургом 9 мая

"Лучи Победы" озарят небо над Петербургом в День Победы

Акция "Лучи Победы" на Поклонной горе в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ночь с 8 на 9 мая в Санкт-Петербурге в ознаменование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне будут задействованы «Лучи Победы».
  • Световая инсталляция будет освещать небо над площадью Победы с 00:00 9 мая до 04:00 10 мая.
  • «Лучи Победы» установлены в месте, где проходил передний край обороны Ленинграда в годы блокады.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая - РИА Новости. "Лучи Победы" озарят небо над Санкт-Петербургом в ознаменование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
"В ознаменование 81-й годовщины Великой Победы в ночь с 8 на 9 мая над Монументом героическим защитникам Ленинграда взметнутся "Лучи Победы". Шесть прожекторов направят в небо мощные световые потоки с крыш домов №207 и 224 по Московскому проспекту", - говорится в сообщении.
Световая инсталляция включится в 00.00 9 мая и будет освещать небо над площадью Победы в соответствии с графиком работы наружного освещения до 04.00 10 мая.
"Эта памятная акция уже стала традицией в нашем городе. В годы блокады прожекторы использовались в оборонительных целях – для отражения ночных атак вражеской авиации, были "глазами" осажденного города. Сегодня они напоминают о подвиге героических защитников Ленинграда, стойкости и мужестве ленинградцев", – отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
"Лучи Победы" установлены в том месте, где проходил передний край обороны Ленинграда в годы блокады. В 1945 году здесь была установлена одна из временных триумфальных арок для встречи воинов-победителей.
Акция традиционно проводится в памятные даты: 18 января - в День прорыва блокады Ленинграда, 27 января - в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, 9 мая - в День Победы, а также 9 августа – в День окончания Ленинградской битвы – День воинской славы России.
