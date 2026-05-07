В Перми отменили шествие войск гарнизона на 9 Мая.

ПЕРМЬ, 7 мая - РИА Новости. Шествие войск Пермского гарнизона отменено 9 мая в краевом центре для безопасности жителей, сообщил губернатор Дмитрий Махонин.
"По итогам оперативного совещания приняли решение 9 мая не проводить шествие войск Пермского гарнизона. Это сделано, чтобы обеспечить безопасность жителей и не отвлекать силовые структуры от выполнения задач по защите земляков", - написал Махонин в своем канале на платформе "Макс".
Он отметил, что власти обязательно поздравят ветеранов.