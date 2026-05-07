В Перми отменили шествие войск гарнизона на 9 Мая - РИА Новости, 07.05.2026
19:08 07.05.2026
В Перми отменили шествие войск гарнизона на 9 Мая

Махонин: в Перми отменено шествие войск гарнизона на 9 Мая для безопасности

© Фото : пресс-служба губернатора Пермского краяВоеннослужащие на параде Победы в Перми
Военнослужащие на параде Победы в Перми. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Перми отменили шествие войск гарнизона на 9 Мая.
  • Решение принято для обеспечения безопасности жителей и чтобы не отвлекать силовые структуры от выполнения задач по защите земляков.
ПЕРМЬ, 7 мая - РИА Новости. Шествие войск Пермского гарнизона отменено 9 мая в краевом центре для безопасности жителей, сообщил губернатор Дмитрий Махонин.
"По итогам оперативного совещания приняли решение 9 мая не проводить шествие войск Пермского гарнизона. Это сделано, чтобы обеспечить безопасность жителей и не отвлекать силовые структуры от выполнения задач по защите земляков", - написал Махонин в своем канале на платформе "Макс".
Он отметил, что власти обязательно поздравят ветеранов.
