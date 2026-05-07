В Перми пострадавший при атаке БПЛА дом проверяют на наличие взрывчатки

ПЕРМЬ, 7 мая - РИА Новости. Пострадавший при атаке БПЛА ВСУ многоквартирный дом в Перми проверяют на наличие взрывчатых веществ, идет оценка ущерба, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
"Есть разрушение дома. Идет вся необходимая работа по устранению последствий этого инцидента. Произошла эвакуация всех жителей, в том числе маломобильных... Сейчас очень важно побыстрее провести все необходимые спасательные действия, посмотреть наличие взрывчатых веществ, чтобы допустить людей к жилью. Мы очень рассчитываем, если ничего не случится, что это произойдет сегодня вечером", - рассказал Махонин в видео, опубликованном в его канале на платформе "Макс".
Он отметил, что пункт временного размещения для жильцов пострадавшего от БПЛА дома развернут в ДК Калинина в Перми. По словам главы региона, он также дал поручение министерству строительства края и мэрии определить ущерб жилью и автотранспорту, чтобы максимально быстро приступить к восстановительным работам.