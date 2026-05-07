Над Ленинградской областью ввели временные ограничения на полеты

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Временные ограничения введены в небе над рядом районов Ленинградской области, они затронули маршруты в Калининград, в "Храброво" возможны корректировки расписания, сообщила Росавиация.
"Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования маршрутов для полетов в/из Калининграда. В этой связи в аэропорту "Храброво" возможны корректировки в расписании рейсов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, а статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта "Храброво".