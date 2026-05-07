Стали известны номинанты на приз лучшему защитнику сезона в НХЛ - РИА Новости Спорт, 07.05.2026
19:57 07.05.2026
Стали известны номинанты на приз лучшему защитнику сезона в НХЛ

Далина, Макара и Веренски номинировали на приз лучшему защитнику сезона НХЛ

© Фото : СоцсетиЗащитник "Баффало" Расмус Далин
Защитник Баффало Расмус Далин
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Национальная хоккейная лига объявила трех кандидатов на приз «Джеймс Норрис Трофи», который вручают лучшему защитнику регулярного чемпионата.
  • За приз поборются Расмус Далин из «Баффало Сейбрз», Кейл Макар из «Колорадо Эвеланш» и Зак Веренски из «Коламбус Блю Джекетс».
  • Далин впервые в карьере попал в число кандидатов на «Норрис Трофи», Макар является действующим обладателем награды и ее двукратным победителем, Веренски вышел в финал номинации второй раз подряд.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Национальная хоккейная лига (НХЛ) на официальном сайте объявила трех кандидатов на приз "Джеймс Норрис Трофи", который вручают лучшему защитнику регулярного чемпионата в лиге.
За приз поборются швед Расмус Далин из "Баффало Сейбрз", канадец Кейл Макар из "Колорадо Эвеланш" и выступающий за "Коламбус Блю Джекетс" американец Зак Веренски. Россияне ни разу не становились лауреатами "Норрис Трофи".
Далин в прошедшем регулярном чемпионате набрал 74 очка (19 голов + 55 передач) в 77 матчах. Швед впервые в карьере попал в число кандидатов на "Норрис Трофи".
Макар, который является действующим обладателем награды и ее двукратным победителем (2022, 2025), в шестой раз попал в число финалистов. В прошедшем регулярном чемпионате 27-летний канадец набрал 79 очков (20+59) в 75 матчах.
Веренски также вышел в финал номинации второй раз кряду. Он занял второе место по результативности среди защитников в регулярном чемпионате сезона-2025/26, набрав 81 очко (22+59) в 75 матчах.
