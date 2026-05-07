Стали известны номинанты на приз лучшему защитнику сезона в НХЛ

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Национальная хоккейная лига (НХЛ) на официальном сайте объявила трех кандидатов на приз "Джеймс Норрис Трофи", который вручают лучшему защитнику регулярного чемпионата в лиге.

Далин в прошедшем регулярном чемпионате набрал 74 очка (19 голов + 55 передач) в 77 матчах. Швед впервые в карьере попал в число кандидатов на "Норрис Трофи".

Макар, который является действующим обладателем награды и ее двукратным победителем (2022, 2025), в шестой раз попал в число финалистов. В прошедшем регулярном чемпионате 27-летний канадец набрал 79 очков (20+59) в 75 матчах.