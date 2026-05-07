Ушаков: Россия специально не приглашала иностранных гостей на парад 9 мая
15:40 07.05.2026
Ушаков: Россия специально не приглашала иностранных гостей на парад 9 мая

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПраздничные украшения в Москве во время подготовки к параду Победы
  • Москва специально не приглашала иностранных гостей на парад ко Дню Победы, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Москва специально не приглашала на парад ко Дню Победы 9 мая иностранных гостей, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Мы специально на празднование не приглашали, как в прошлом году, иностранных гостей", - сказал Ушаков журналистам в четверг.
Он напомнил, что в 2025 году была большая группа иностранных гостей в связи с проведением юбилейных торжеств.
"В этом году мы специальных приглашений не рассылали", - отметил Ушаков, добавив, что некоторые иностранные деятели изъявили желание посетить Москву в дни празднования Победы в Великой Отечественной войне.
