Ушаков: Россия специально не приглашала иностранных гостей на парад 9 мая

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Москва специально не приглашала на парад ко Дню Победы 9 мая иностранных гостей, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Мы специально на празднование не приглашали, как в прошлом году, иностранных гостей", - сказал Ушаков журналистам в четверг.
Он напомнил, что в 2025 году была большая группа иностранных гостей в связи с проведением юбилейных торжеств.
"В этом году мы специальных приглашений не рассылали", - отметил Ушаков, добавив, что некоторые иностранные деятели изъявили желание посетить Москву в дни празднования Победы в Великой Отечественной войне.