В МОК отвергли пересечение зимних и летних видов спорта

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В программе зимней Олимпиады 2030 года во Французских Альпах не будет летних видов спорта.
- Президент МОК Кирсти Ковентри заявила, что в спортивной программе будут представлены только виды спорта на снегу и льду.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Спортивная программа зимних Олимпийских игр 2030 года во Французских Альпах не будет включать в себя летние виды спорта, сообщил на своей странице в соцсети Х представитель МОК Кристиан Клауэ со ссылкой на главу Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри.
Ранее сообщалось о том, что рабочая группа, созданная Ковентри, рассматривает возможность "усиления" программы олимпийских мероприятий. Президент World Athletics Себастьян Коу, который входит в эту группу, в интервью газете The Guardian предположил, что в предварительный план программы зимних Игр 2030 года могут быть включены кросс и велокросс. Позднее федерации зимних олимпийских видов спорта выступили против данной инициативы.
"Президент МОК Кирсти Ковентри после сегодняшнего заседания исполкома заявила, что в спортивной программе зимних Олимпийских игр 2030 года во Французских Альпах не будет летних видов спорта. Только виды спорта на снегу и льду. Вопрос о добавлении летних видов спорта в программу зимних Олимпийских игр будет рассмотрен рабочей группой по олимпийской программе на втором этапе процесса "Готовность к будущему" с учетом проведения зимних Олимпийских игр после 2030 года", - написал Клауэ.
