В МОК отвергли пересечение зимних и летних видов спорта

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Спортивная программа зимних Олимпийских игр 2030 года во Французских Альпах не будет включать в себя летние виды спорта, сообщил на своей странице в соцсети Х представитель МОК Кристиан Клауэ со ссылкой на главу Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри.