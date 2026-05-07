НОК Белоруссии назвал важным решение МОК снять санкции со спортсменов
17:44 07.05.2026 (обновлено: 17:48 07.05.2026)
НОК Белоруссии назвал важным решение МОК снять санкции со спортсменов

Олимпийский флаг
Олимпийский флаг. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Исполнительный совет МОК отменил рекомендации об ограничениях в отношении белорусских спортсменов.
  • НОК Белоруссии подчеркнул важность участия атлетов страны в отборе на равных условиях.
МИНСК, 7 мая - РИА Новости. Национальный олимпийский комитет (НОК) Белоруссии считает важным решение Международного олимпийского комитета (МОК) восстановить белорусских атлетов в правах.
Исполнительный совет МОК ранее в четверг отменил рекомендации об ограничениях в отношении белорусских спортсменов, включая участие в командных видах спорта и организацию международных спортивных мероприятий. Ограничения в отношении белорусских спортсменов действовали с 28 февраля 2022 года. С 28 марта 2023 года спортсмены с белорусским паспортом участвовали в турнирах в качестве индивидуальных нейтральных атлетов.
"Для белорусских атлетов важно принимать участие в отборе на равных со всеми условиях", - сообщил НОК в своем Telegram-канале.
Как отметил белорусский олимпийский комитет, Исполнительный совет МОК отменяет какие‑либо ограничения на участие белорусских спортсменов, в том числе команд, в соревнованиях, проводимых международными федерациями (МФ) и организаторами международных спортивных мероприятий.
"С момента публикации рекомендаций МОК для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий от 28 марта 2023 года атлеты с белорусским паспортом участвовали в многочисленных международных спортивных мероприятиях в статусе индивидуальных нейтральных спортсменов (AIN), а также в Олимпийских играх 2024 года в Париже и зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина‑д"Ампеццо без каких‑либо инцидентов на спортивной арене и за её пределами. Кроме того, МОК отмечает, что квалификационный период как для Олимпийских игр 2028 года в Лос‑Анджелесе, так и для зимних Юношеских Олимпийских игр 2028 года в Доломитах—Вальтеллина начинается уже этим летом", - отметили в НОК.
