МОК перестал организовывать юношеские Олимпиады

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости, Андрей Симоненко. Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) остановил процесс организации юношеских Олимпийских игр 2030 года из-за нецелесообразности, заявила на пресс-конференции по итогам заседания глава МОК Кирсти Ковентри.
"После ряда обсуждений с национальными олимпийскими комитетами и международными федерациями мы получили неопределенные результаты и приняли решение поставить на паузу процесс организации юношеской Олимпиады 2030 года и понять, зачем мы проводим юношеские Олимпиады, выработать новую стратегию. Мы хотим работать с молодежью, привлекать ее в спорт, но сейчас юношеские Олимпиады не отвечают ряду этих вопросов. Мы проведем юношеские Олимпиады 2026 и 2028 годов, но перед тем, как выбрать хозяина Игр-2030, мы должны понять, как они должны выглядеть и развиваться", - сказала Ковентри.