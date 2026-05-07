МОК перестал организовывать юношеские Олимпиады - РИА Новости Спорт, 07.05.2026
17:38 07.05.2026 (обновлено: 17:44 07.05.2026)
МОК перестал организовывать юношеские Олимпиады

МОК остановил процесс организации юношеских ОИ 2030 г из-за нецелесообразности

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости, Андрей Симоненко. Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) остановил процесс организации юношеских Олимпийских игр 2030 года из-за нецелесообразности, заявила на пресс-конференции по итогам заседания глава МОК Кирсти Ковентри.
Ближайшие юношеские Олимпийские игры пройдут с 31 октября по 13 ноября 2026 года в Дакаре (Сенегал). Официальное решение о месте проведения турнира 2030 года, пятого по счету, ожидалось в июне.
"После ряда обсуждений с национальными олимпийскими комитетами и международными федерациями мы получили неопределенные результаты и приняли решение поставить на паузу процесс организации юношеской Олимпиады 2030 года и понять, зачем мы проводим юношеские Олимпиады, выработать новую стратегию. Мы хотим работать с молодежью, привлекать ее в спорт, но сейчас юношеские Олимпиады не отвечают ряду этих вопросов. Мы проведем юношеские Олимпиады 2026 и 2028 годов, но перед тем, как выбрать хозяина Игр-2030, мы должны понять, как они должны выглядеть и развиваться", - сказала Ковентри.
