Исполком МОК оставил в силе санкции в отношении российских спортсменов - РИА Новости Спорт, 07.05.2026
16:29 07.05.2026 (обновлено: 16:43 07.05.2026)
Исполком МОК оставил в силе санкции в отношении российских спортсменов

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета оставил в силе приостановку членства Олимпийского комитета России и рекомендации по санкциям в отношении российских спортсменов.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) оставил в силе приостановку членства Олимпийского комитета России (ОКР) и рекомендации по санкциям в отношении российских спортсменов, сообщается на сайте организации.
Решение было принято по итогам заседания исполкома МОК, которое прошло 6 и 7 мая. Ранее МОК сообщил об отмене рекомендации об ограничениях в отношении белорусских спортсменов.
"Хотя ОКР провел конструктивные обсуждения с МОК по вопросу своего отстранения, оно остается в силе, пока комиссия МОК по правовым вопросам продолжает рассматривать этот вопрос", - говорится в сообщении МОК.
МОК в октябре 2023 года отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) до дальнейшего уведомления и лишил его статуса Национального олимпийского комитета России за принятие в свой состав региональных олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. После этого ОКР внес изменения в устав, исключив из состава всех региональных членов. В июне глава ОКР Михаил Дегтярев сообщил, что комитет еще в январе 2025 года уведомил МОК об устранении всех юридических препятствий.
Российские спортсмены отстранены от выступлений на международных турнирах во многих видах спорта с 2022 года. Исполком МОК 11 декабря рекомендовал снять ограничения на участие спортсменов из России в юношеских соревнованиях.
