Экспертиза обломков сбитого БПЛА показала, что это был украинский "Лютый"

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Экспертиза упавших обломков идентифицировала атаковавшую из пространства Латвии цель как БПЛА "Лютый" украинского производства, заявили в Минобороны РФ.
В четверг ВСУ предприняли попытку террористической атаки объектов гражданской инфраструктуры в районе Санкт-Петербурга. Российские средства обнаружили шесть беспилотников, два французских истребителя Rafale и два истребителя F-16 над Латвией. Пять беспилотников пропали в районе города Резекне на востоке Латвии, один вошел в российское воздушное пространство и был сбит.
"В результате проведенной экспертизы упавших обломков атаковавшая из воздушного пространства Латвии воздушная цель идентифицирована как БПЛА Ан-196 "Лютый" украинского производства", - говорится в сообщении.