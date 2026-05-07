Мобильный интернет и "белый список" временно ограничат в Москве 9 мая

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Доступ к мобильному интернету, "белому списку" сайтов и сервисов, сервисам обмена смс в Москве будут временно ограничены 9 мая для обеспечения безопасности, заявило Минцифры РФ.
Там отметили, что домашний интернет и Wi-Fi продолжат работать в штатном режиме без ограничений.
Ранее Минцифры рассказало, что планов по отключению или ограничению мобильного интернета в Москве 7-8 мая нет. Однако, в случае возникновения непосредственных угроз безопасности, могут вводиться оперативные ограничения.