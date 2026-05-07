Мобильный интернет и "белый список" временно ограничат в Москве 9 мая - РИА Новости, 07.05.2026
09:04 07.05.2026 (обновлено: 09:33 07.05.2026)
Мобильный интернет и "белый список" временно ограничат в Москве 9 мая

Прохожий на Садовническом мосту в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Доступ к мобильному интернету, «белому списку» сайтов и сервисам обмена смс в Москве будет временно ограничен 9 мая.
  • Домашний интернет и Wi-Fi продолжат работать в штатном режиме без ограничений.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Доступ к мобильному интернету, "белому списку" сайтов и сервисов, сервисам обмена смс в Москве будут временно ограничены 9 мая для обеспечения безопасности, заявило Минцифры РФ.
"Для обеспечения безопасности праздничных мероприятий в День Победы 9 мая доступ к мобильному интернету - в том числе к "белому списку" сайтов - и сервисам обмена смс в Москве будут временно ограничены", - заявило министерство в свое канале в "Максе".
Там отметили, что домашний интернет и Wi-Fi продолжат работать в штатном режиме без ограничений.
Ранее Минцифры рассказало, что планов по отключению или ограничению мобильного интернета в Москве 7-8 мая нет. Однако, в случае возникновения непосредственных угроз безопасности, могут вводиться оперативные ограничения.
Минцифры не планирует ограничивать мобильный интернет в Москве 7-8 мая
