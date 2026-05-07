Прохожий на Садовническом мосту в Москве. Архивное фото

Прохожий на Садовническом мосту в Москве

Мобильный интернет и "белый список" временно ограничат в Москве 9 мая

Краткий пересказ от РИА ИИ Доступ к мобильному интернету, «белому списку» сайтов и сервисам обмена смс в Москве будет временно ограничен 9 мая.

Домашний интернет и Wi-Fi продолжат работать в штатном режиме без ограничений.

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Доступ к мобильному интернету, "белому списку" сайтов и сервисов, сервисам обмена смс в Москве будут временно ограничены 9 мая для обеспечения безопасности, заявило Минцифры РФ.

"Для обеспечения безопасности праздничных мероприятий в День Победы 9 мая доступ к мобильному интернету - в том числе к "белому списку" сайтов - и сервисам обмена смс в Москве будут временно ограничены", - заявило министерство в свое канале в " Максе ".

Там отметили, что домашний интернет и Wi-Fi продолжат работать в штатном режиме без ограничений.