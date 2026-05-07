Минск надеется на отмену федерациями ограничений для белорусских атлетов
20:21 07.05.2026
Минск надеется на скорую отмену федерациями ограничений для белорусских атлетов

МИНСК, 7 мая - РИА Новости. Национальный олимпийский комитет (НОК) Белоруссии надеется, что международные спортивные федерации вскоре отменят все ограничения в отношении белорусских атлетов во всех видах спорта, говорится в заявлении НОК.
Исполнительный совет МОК ранее в четверг отменил рекомендации об ограничениях в отношении белорусских спортсменов, включая участие в командных видах спорта и организацию международных спортивных мероприятий. НОК Белоруссии приветствует это решение Исполкома МОК, говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале НОК.
"Это решение имеет большое значение для всего белорусского спортивного сообщества и является долгожданным событием для каждого атлета нашей страны. От всей белорусской спортивной общественности мы выражаем благодарность президенту МОК Кирсти Ковентри за взвешенную и принципиальную позицию", - заявил НОК.
"Рассчитываем, что решение Международного олимпийского комитета станет определяющим ориентиром для международных спортивных федераций, которые в кратчайшие сроки отменят все ограничения в отношении белорусских атлетов во всех видах спорта", - говорится в заявлении.
СпортБелоруссияМинскКирсти КовентриМеждународный олимпийский комитет (МОК)НОК
 
