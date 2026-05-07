20:23 07.05.2026 (обновлено: 21:04 07.05.2026)
Посла Армении вызвали в МИД России

МИД России вызвал посла Армении из-за выступления Зеленского в Ереване

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посла Армении вызвали в МИД России из-за выступления Владимира Зеленского.
  • Ему заявили о неприемлемости предоставления трибуны главе киевского режима для озвучивания угроз в адрес Москвы.
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Посла Армении Гургена Арсеняна вызвали в МИД России из-за выступления Владимира Зеленского.
"Главе дипмиссии было заявлено о категорической неприемлемости предоставления в Армении в рамках недавних мероприятий под эгидой ЕС трибуны главарю киевского нацистского режима Владимиру Зеленскому для озвучивания террористических угроз в адрес России", — говорится в заявлении.

Москва негодует и считает, что отсутствие негативной оценки Ереваном слов Зеленского не соответствует партнерскому характеру отношений, подчеркнули в ведомстве.
Арсенян пообещал доложить руководству о сделанном ему представлении. Дипломатический источник сообщил, что разговор был крайне жесткий.
"Устроенный антироссийский шабаш в Ереване накануне 9 Мая и прямые угрозы террористических атак, озвученные Зеленским в столице Армении при молчаливом соглашательстве всех присутствующих, идут вразрез с союзническими обязательствами и заверениями о дружбе, которые давались в Москве армянским руководством", — отметил он.
В понедельник на открытии саммита Европейского политического сообщества в Ереване глава киевского режима заявил, что в российскую столицу во время парада могут прилететь дроны ВСУ.
Минобороны пообещало, что Вооруженные силы примут все необходимые меры безопасности во время празднований, а в противном случае центр Киева ждет в ответ массированный ракетный удар.
