МИД призвал осторожно относиться к информации о вакансиях в интернете

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Министерство иностранных дел России призвало россиян осторожно относиться к информации о наборе сотрудников на высокооплачиваемые должности в сферах туризма, делового администрирования, переводческой деятельности и модельном бизнесе в Таиланде.
"МИД России вновь призывает российских граждан с осторожностью относиться к информации в сети "интернет" относительно набора сотрудников на высокооплачиваемые должности в сферах туризма, делового администрирования, переводческой деятельности и модельном бизнесе на территории Таиланда", - говорится в сообщении на сайте министерства в связи с освобождением двух гражданок РФ, освобожденных из мошеннических колл-центров в Мьянме.
Зачастую заказчиками подобной рекламы являются транснациональные преступные сообщества, подчеркнули в МИД.