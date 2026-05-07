МИД призвал осторожно относиться к информации о вакансиях в интернете

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Министерство иностранных дел России призвало россиян осторожно относиться к информации о наборе сотрудников на высокооплачиваемые должности в сферах туризма, делового администрирования, переводческой деятельности и модельном бизнесе в Таиланде.