МИД: заявления Трампа о захвате судов показывают истинные намерения США - РИА Новости, 07.05.2026
13:57 07.05.2026 (обновлено: 14:13 07.05.2026)

МИД: заявления Трампа о захвате судов показывают истинные намерения США

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что действия США по захвату судов создают недобросовестную конкуренцию и дают преимущество на рынке углеводородов.
  • Президент США Дональд Трамп сравнил американскую блокаду Ормузского пролива с пиратством, назвав ее «очень прибыльным делом».
  • Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о захвате иранского торгового судна Touska, пытавшегося прорвать американскую блокаду в районе Оманского залива.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. США действуют как пираты, захватывая судна, и тем самым создают недобросовестную конкуренцию и получают преимущество на рынке углеводородов, ,заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Президент США Дональд Трамп сравнил американскую блокаду Ормузского пролива с пиратством, заявив, что это "очень прибыльное дело". До этого в апреле Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о захвате иранского торгового судна Touska, пытавшегося прорвать американскую блокаду в районе Оманского залива.
"Рейдерство властей США создает крайне опасные внеправовые инциденты. Они ведут к далеко идущим, во многом вообще непредсказуемым последствиям. Что касается пиратства, то такой (заявления Трампа — ред.) сеанс саморазоблачения лишь раскрывает истинную подоплеку действий Вашингтона, направленных на создание недобросовестных конкурентных преимуществ США на рынке углеводородов", - сказала Захарова в ходе брифинга.
В миреВашингтон (штат)РоссияСШАОрмузский проливДональд ТрампМария ЗахароваВооруженные силы СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
