МИД: заявления Трампа о захвате судов показывают истинные намерения США

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. США действуют как пираты, захватывая судна, и тем самым создают недобросовестную конкуренцию и получают преимущество на рынке углеводородов, ,заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Президент США Дональд Трамп сравнил американскую блокаду Ормузского пролива с пиратством, заявив, что это "очень прибыльное дело". До этого в апреле Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о захвате иранского торгового судна Touska, пытавшегося прорвать американскую блокаду в районе Оманского залива.
"Рейдерство властей США создает крайне опасные внеправовые инциденты. Они ведут к далеко идущим, во многом вообще непредсказуемым последствиям. Что касается пиратства, то такой (заявления Трампа — ред.) сеанс саморазоблачения лишь раскрывает истинную подоплеку действий Вашингтона, направленных на создание недобросовестных конкурентных преимуществ США на рынке углеводородов", - сказала Захарова в ходе брифинга.