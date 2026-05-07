МИД обвинил Финляндию в лицемерии
13:48 07.05.2026 (обновлено: 14:00 07.05.2026)
МИД обвинил Финляндию в лицемерии

МИД назвал возмущение Хельсинки пролетом БПЛА Киева на фоне поддержки лицемерием

© REUTERS / IMAGO/Zoonar.com/Dmitry Naumov — Финский флаг в Хельсинки
Финский флаг в Хельсинки. Архивное фото
  Мария Захарова назвала обвинила Финляндию в лицемерии.
  По ее словам, страна на словах выражает недовольство по поводу пролета украинских беспилотников в ее воздушном пространстве, но при этом ничего не предпринимает для того, чтобы этого не было.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала лицемерием недовольство премьера Финляндии Петтери Орпо пролетом БПЛА Украины в воздушном пространстве страны.
Финское минобороны заявило в воскресенье об обнаружении беспилотника в воздушном пространстве страны недалеко от границы с Россией. Погранохрана позднее уточнила, что дронов было два.
"А что им не нравится? Они эти беспилотники финансируют сами. Они поставляют технологии и еще совместное производство страны Европейского союза и НАТО создают с киевским режимом, и теперь им не нравится, что эти беспилотники летают? Это лицемерие финской политической элиты", - сказала Захарова на брифинге.
По ее словам, лицемерие заключается в том, что Финляндия на словах выражает недовольство по поводу пролета украинских беспилотников, но при этом ничего не предпринимает для того, чтобы этого не было.
Премьер Финляндии Петтери Орпо в воскресенье после инцидента с дронами заявил Владимиру Зеленскому о недопустимости нарушения финских границ.
С конца марта в Финляндии произошло четыре инцидента с упавшими украинскими беспилотниками. Они были обнаружены недалеко от Коуволы, на льду пограничного с Россией озера Пюхяярви в Париккале, а также на юго-востоке страны в районе общины Иитти. По меньшей мере три из них несли неразорвавшийся боеприпас.
РоссияФинляндияУкраинаВ миреМария ЗахароваНАТОПеттери ОрпоВладимир Зеленский
 
 
