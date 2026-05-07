МИД обвинил Финляндию в лицемерии

С конца марта в Финляндии произошло четыре инцидента с упавшими украинскими беспилотниками. Они были обнаружены недалеко от Коуволы, на льду пограничного с Россией озера Пюхяярви в Париккале, а также на юго-востоке страны в районе общины Иитти. По меньшей мере три из них несли неразорвавшийся боеприпас.