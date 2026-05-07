МИД: Москва ждет президента Республики Конго на саммите Россия — Африка

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Россия ждет президента Республики Конго Дени Сассу‑Нгессо на предстоящем саммите "Россия-Африка" в октябре в Москве, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Ожидаем его (президента - ред.) на третьей российско-африканской встрече (на саммите "Россия-Африка" - ред.) на высшем уровне осенью этого года в российской столице", - сказала Захарова на брифинге.
Новый диалоговый формат, форум партнерства "Россия - Африка", был создан в 2019 году. В его рамках ранее состоялись два саммита - в Сочи в 2019 году и в Санкт-Петербурге в 2023 году. Третий саммит пройдет 28-29 октября 2026 года в Москве.