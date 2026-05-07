Рейтинг@Mail.ru
МИД: Москва ждет президента Республики Конго на саммите Россия — Африка - РИА Новости, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:14 07.05.2026 (обновлено: 12:20 07.05.2026)
МИД: Москва ждет президента Республики Конго на саммите Россия — Африка

МИД: Россия ждет президента Республики Конго на саммите Россия — Африка

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Москва ждет президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо на саммите «Россия — Африка» в октябре.
  • Третий саммит «Россия — Африка» пройдет 28–29 октября 2026 года в Москве.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Россия ждет президента Республики Конго Дени Сассу‑Нгессо на предстоящем саммите "Россия-Африка" в октябре в Москве, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Ожидаем его (президента - ред.) на третьей российско-африканской встрече (на саммите "Россия-Африка" - ред.) на высшем уровне осенью этого года в российской столице", - сказала Захарова на брифинге.
Новый диалоговый формат, форум партнерства "Россия - Африка", был создан в 2019 году. В его рамках ранее состоялись два саммита - в Сочи в 2019 году и в Санкт-Петербурге в 2023 году. Третий саммит пройдет 28-29 октября 2026 года в Москве.
Владимир Путин и президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
Президент Республики Конго назвал переговоры с Путиным плодотворными
30 апреля, 09:28
 
РоссияМоскваВ миреРеспублика КонгоМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала