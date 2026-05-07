В МИД не удивились прекращению контактов Азербайджана с Европарламентом

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Прекращение контактов Азербайджана с Европарламентом является суверенным решением страны, но оно не удивляет, учитывая вмешательство этой структуры в дела других стран, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Вы знаете, это суверенное решение Баку прекратить контакты всяческие с так называемым Европейским парламентом, удивление это решение не вызывает. Азербайджан - не единственное государство, которое сталкивается с хамством, неуважением этой структуры, прямым вмешательством во внутренние дела суверенных государств", - сказала Захарова в ходе еженедельного брифинга.