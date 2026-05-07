Прокуратура Парижа начала расследование в отношении Маска и его компании X

Расследование начато из-за предполагаемой манипуляции алгоритмами и заявлений в отношении чат-бота Grok, генерирующего дипфейки сексуализированного характера.

ПАРИЖ, 7 мая – РИА Новости. Прокуратура Парижа начала предварительное расследование в отношении американского предпринимателя Илона Маска и его компании X, которой принадлежит одноименная соцсеть, сообщила в четверг газета Monde со ссылкой на источники.

В апреле Маск не явился в парижскую прокуратуру для дачи показаний в рамках расследования против самой соцсети X. До этого, в феврале, в ее французских офисах провели обыски.

"Прокуратура Парижа открыла 6 мая предварительное расследование против материнской компании соцсети X (бывшая Twitter ), ее руководителя Илона Маска и генерального директора соцсети до лета 2025 года Линды Яккарино", - говорится в статье.