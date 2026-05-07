Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура Парижа начала расследование в отношении Маска и его компании X - РИА Новости, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:41 07.05.2026
Прокуратура Парижа начала расследование в отношении Маска и его компании X

В Париже начали расследование в отношении Маска и его компании X

© AP Photo / Leon NealИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© AP Photo / Leon Neal
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прокуратура Парижа начала предварительное расследование в отношении Илона Маска и его компании X.
  • Илон Маск не явился в парижскую прокуратуру для дачи показаний в рамках расследования против соцсети X.
  • Расследование начато из-за предполагаемой манипуляции алгоритмами и заявлений в отношении чат-бота Grok, генерирующего дипфейки сексуализированного характера.
ПАРИЖ, 7 мая – РИА Новости. Прокуратура Парижа начала предварительное расследование в отношении американского предпринимателя Илона Маска и его компании X, которой принадлежит одноименная соцсеть, сообщила в четверг газета Monde со ссылкой на источники.
В апреле Маск не явился в парижскую прокуратуру для дачи показаний в рамках расследования против самой соцсети X. До этого, в феврале, в ее французских офисах провели обыски.
"Прокуратура Парижа открыла 6 мая предварительное расследование против материнской компании соцсети X (бывшая Twitter), ее руководителя Илона Маска и генерального директора соцсети до лета 2025 года Линды Яккарино", - говорится в статье.
В июле 2025 года прокуратура Парижа начала расследование в отношении соцсети Х из-за предполагаемой манипуляции алгоритмами. Позднее оно было расширено на фоне заявлений в отношении чат-бота Grok, работающего на платформе Х, из-за генерации им дипфейков сексуализированного характера.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
Маск подал в суд на Еврокомиссию за преследование X
4 мая, 15:59
 
В миреПарижИлон МаскTwitter
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала