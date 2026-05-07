Прокуратура Парижа начала расследование в отношении Маска и его компании X

Краткий пересказ от РИА ИИ
ПАРИЖ, 7 мая – РИА Новости. Прокуратура Парижа начала предварительное расследование в отношении американского предпринимателя Илона Маска и его компании X, которой принадлежит одноименная соцсеть, сообщила в четверг газета Monde со ссылкой на источники.
В апреле Маск не явился в парижскую прокуратуру для дачи показаний в рамках расследования против самой соцсети X. До этого, в феврале, в ее французских офисах провели обыски.
"Прокуратура Парижа открыла 6 мая предварительное расследование против материнской компании соцсети X (бывшая Twitter), ее руководителя Илона Маска и генерального директора соцсети до лета 2025 года Линды Яккарино", - говорится в статье.
В июле 2025 года прокуратура Парижа начала расследование в отношении соцсети Х из-за предполагаемой манипуляции алгоритмами. Позднее оно было расширено на фоне заявлений в отношении чат-бота Grok, работающего на платформе Х, из-за генерации им дипфейков сексуализированного характера.