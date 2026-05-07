Ушаков назвал Малайзию надежным партнером России в АТР - РИА Новости, 07.05.2026
16:06 07.05.2026 (обновлено: 16:16 07.05.2026)
Ушаков назвал Малайзию надежным партнером России в АТР

© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
Флаги Малайзии на одной из улиц Куала-Лумпура
Флаги Малайзии на одной из улиц Куала-Лумпура. Архивное фото
  • Малайзия является надежным партнером России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
  • Между Россией и Малайзией поддерживается регулярный политический диалог и устойчивые торгово-экономические отношения.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Малайзия является надёжным партнером России в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), между двумя государствами поддерживается регулярный политический диалог, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
"Малайзия - надёжный партнер России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Между Россией и Малайзией поддерживается регулярный и содержательный политический диалог, в том числе по линии парламентов, министерств, регионов и общественных организаций", - сказал Ушаков журналистам.
Он отметил, что Россия и Малайзия поддерживают устойчивые торгово-экономические отношения, налажена работа межправкомиссии. Россия в основном экспортирует в Малайзию нефть и нефтепродукты, продукцию химической промышленности, металлы, продовольственные товары и сельхозсырье, а импортирует машины, оборудование и транспортные средства, а также продовольственные товары и продукцию химической промышленности.
"В России обучаются 566 малайзийских студентов, преимущественно по медицинским специальностям. Всего за последние 10 лет российские вузы подготовили примерно 7 тысяч специалистов из этой страны", - добавил Ушаков.

Кроме того, Малайзия является популярным туристическим направлением среди россиян - в 2025 году её посетило около 140 тысяч туристов из России, уточнил помощник президента. Он подчеркнул, что два государства конструктивно взаимодействуют в ООН, АСЕАН, других организациях и форматах.
