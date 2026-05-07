Рейтинг@Mail.ru
Редкий дальневосточный леопард попал на видео на дороге в Китае - РИА Новости, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
03:48 07.05.2026 (обновлено: 12:07 07.05.2026)
Редкий дальневосточный леопард попал на видео на дороге в Китае

Очевидцы сняли у дороги в Китае редкого дальневосточного леопарда

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Очевидцы сняли на видео дальневосточного леопарда, перебегающего автодорогу в провинции Цзилинь в Китае.
  • Ученые отмечают, что восстановленная в Приморье популяция дальневосточного леопарда продолжает расселяться.
ВЛАДИВОСТОК, 7 мая — РИА Новости. Очевидцы сняли у дороги в Китае редкого дальневосточного леопарда, что может говорить о том, что растущая в Приморье популяция этого вида расселяется, сообщил нацпарк "Земля леопарда".
"Очевидцы сняли на видео дальневосточного леопарда, перебегающего автодорогу в провинции Цзилинь. Ученые "Земли леопарда" установили: хищник ранее не регистрировался в России и, по всей видимости, постоянно обитает на китайской стороне — свидетельство того, что восстановленная в Приморье популяция продолжает расселяться", — говорится в сообщении.
На записи леопард поднимается по скалистому склону у дороги. Ученые отмечают, что животное вело себя осторожно: заметив присутствие людей, немедленно попыталось скрыться.
Котята дальневосточного леопарда из известной династии в Приморье - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
Котята редкого дальневосточного леопарда попали в кадр в Приморье
27 марта, 05:08
В нацпарке обратили внимание на актуальную проблему: леопард, пытаясь переместиться по своему участку обитания, вышел на оживленную трассу. Угроза ДТП остается одним из серьезных рисков для редких кошек как в России, так и в Китае. Это подчеркивает необходимость строительства экодуков и безопасных переходов для диких животных в приграничных районах, добавили в учреждении.
"Каждая подобная встреча — это живое свидетельство того, что годы кропотливой охранной работы дают результат. Леопарды возвращаются туда, откуда ушли десятилетия назад. Граница для них условна — и именно поэтому так важно, что Россия и Китай сегодня работают вместе", — сказал директор "Земли леопарда" Виктор Бардюк.
Дальневосточный леопард - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Эксперт раскрыл, сколько дальневосточных леопардов должно быть в России
12 марта, 06:22
Сегодня Россия и Китай ведут совместную работу в рамках первого в мире трансграничного резервата для дальневосточного леопарда и амурского тигра — "Земля больших кошек", созданного в 2024 году по соглашению между правительствами двух стран в присутствии Владимира Путина и Си Цзиньпина.
Дальневосточный леопард — один из самых редких представителей крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края и на небольшом участке в Китае у границы с Россией. Несколько особей замечали у границы с КНДР. В России, по последним данным, численность вида превышает 120 особей. Ядро популяции обитает в нацпарке "Земля леопарда".
Прилив нежности амурского тигра к дереву. Кадры с фотоловушки - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Фотоловушка "Земли леопарда" сняла прилив нежности амурского тигра к дереву
5 января, 03:34
 
Хорошие новостиРоссияКитайЦзилиньВладимир ПутинСи ЦзиньпинФГБУ "Земля леопарда"Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала