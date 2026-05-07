Редкий дальневосточный леопард попал на видео на дороге в Китае

ВЛАДИВОСТОК, 7 мая — РИА Новости. Очевидцы сняли у дороги в Китае редкого дальневосточного леопарда, что может говорить о том, что растущая в Приморье популяция этого вида расселяется, сообщил нацпарк "Земля леопарда".
"Очевидцы сняли на видео дальневосточного леопарда, перебегающего автодорогу в провинции Цзилинь. Ученые "Земли леопарда" установили: хищник ранее не регистрировался в России и, по всей видимости, постоянно обитает на китайской стороне — свидетельство того, что восстановленная в Приморье популяция продолжает расселяться", — говорится в сообщении.
На записи леопард поднимается по скалистому склону у дороги. Ученые отмечают, что животное вело себя осторожно: заметив присутствие людей, немедленно попыталось скрыться.
В нацпарке обратили внимание на актуальную проблему: леопард, пытаясь переместиться по своему участку обитания, вышел на оживленную трассу. Угроза ДТП остается одним из серьезных рисков для редких кошек как в России, так и в Китае. Это подчеркивает необходимость строительства экодуков и безопасных переходов для диких животных в приграничных районах, добавили в учреждении.
"Каждая подобная встреча — это живое свидетельство того, что годы кропотливой охранной работы дают результат. Леопарды возвращаются туда, откуда ушли десятилетия назад. Граница для них условна — и именно поэтому так важно, что Россия и Китай сегодня работают вместе", — сказал директор "Земли леопарда" Виктор Бардюк.
Сегодня Россия и Китай ведут совместную работу в рамках первого в мире трансграничного резервата для дальневосточного леопарда и амурского тигра — "Земля больших кошек", созданного в 2024 году по соглашению между правительствами двух стран в присутствии Владимира Путина и Си Цзиньпина.
Дальневосточный леопард — один из самых редких представителей крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края и на небольшом участке в Китае у границы с Россией. Несколько особей замечали у границы с КНДР. В России, по последним данным, численность вида превышает 120 особей. Ядро популяции обитает в нацпарке "Земля леопарда".