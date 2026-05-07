В Ленинградской области ребенок случайно отравился наркотиками матери

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая – РИА Новости. Полиция задержала наркозависимую жительницу Ленинградской области, пятилетний сын которой в тяжелом состоянии попал в больницу после того, как случайно выпил наркотическое средство, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Согласно релизу ведомства, во вторник в полицию Всеволожского района Ленобласти поступила телефонограмма о госпитализации в тяжелом состоянии пятилетнего мальчика с токсическим отравлением. По словам его матери, ребенок по недосмотру выпил неустановленную жидкость.
"Позже мать мальчика призналась, что систематически употребляет наркотические вещества синтетического происхождения. В тот день она оставила на столе бутылку с остатками наркотического средства, из которой отпил ее сын", - рассказали в ГУМВД.
Женщина задержана по месту жительства. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).
Ранее фигурантка была судима за незаконный оборот наркотических средств, добавили в региональном главке.