В Кремле назвали президента Лаоса надежным другом России

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Помощник российского лидера Юрий Ушаков назвал президента Лаосской Народно-Демократической Республики (ЛНДР) Тхонглуна Сисулита давним и надежным другом России.
Сисулит 8-11 мая посетит РФ с рабочим визитом и примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В субботу, 9 мая, в Москве запланирована его встреча с президентом России Владимиром Путиным.
"Президент Тхонглун Сисулит - давний и надежный друг нашей страны. Он получил педагогическое образование в Ленинграде, хорошо знает русский язык и культуру нашей страны, награжден орденами Дружбы Российской Федерации и Александра Невского", - отметил Ушаков в беседе с журналистами.
Он добавил, что Россия и Лаос поддерживают регулярный политический диалог, в том числе на высшем уровне, страны поддерживают многолетние дружеские связи.
"Вьентьян занимает взвешенную позицию в контексте украинского кризиса, демонстрирует понимание причин проведения специальной военной операции. Лаос поддерживает большинство российских инициатив в ГА ООН, не присоединяется к конфронтационным антироссийским резолюциям", - сказал помощник президента России.
Ушаков упомянул, что РФ активно взаимодействует с Лаосом в рамках стратегического партнерства России с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Он также особо отметил развитие кооперации двух стран в сфере образования и подготовки кадров.
"За годы сотрудничества в нашей стране обучено более 8 тысяч гражданских специалистов для Лаоса. Многие выпускники советских и российских вузов занимают руководящие позиции в партийно-государственном аппарате ЛНДР, командном составе Народной армии Лаоса и правоохранительных органов страны, играют заметную роль в науке, культуре и искусстве, общественной жизни", - сказал Ушаков.
