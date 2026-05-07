МОК утверждает, что не смешивает допинговые обвинения с восстановлением ОКР - РИА Новости Спорт, 07.05.2026
18:35 07.05.2026
Олимпийский комитет России. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МОК заявил, что не смешивает возможные допинговые обвинения с вопросом восстановления членства ОКР.
  • Юридическая комиссия изучает вопрос статуса комитета, процесс еще не закончен, сказала Кирсти Ковентри.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости, Андрей Симоненко. Международный олимпийский комитет (МОК) не смешивает возможные допинговые обвинения с вопросом восстановления членства Олимпийского комитета России (ОКР), заявила глава МОК Кирсти Ковентри.
Ранее МОК объявил, что отменяет рекомендации по ограничениям для белорусских спортсменов, но оставляет в силе приостановку членства ОКР. Также организация выразила озабоченность в связи с проверкой Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российской антидопинговой системы. Прежде газета New York Times опубликовала материал, в котором со ссылкой на источники сообщалось, что WADA получило неофициальные сведения о том, что генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова якобы была причастна к попыткам сокрытия результатов допинг-тестов на Олимпиаде в Сочи. Логинова заявляла РИА Новости, что не получала каких-либо обвинений от WADA и ей нечего скрывать.
Глава МОК высказалась про WADA и Россию
"Как вы знаете, мы уже подчеркивали, что спорт должен быть нейтральным. Мы хотим, чтобы все атлеты соревновались. Что касается ОКР, с ним было конструктивное общение, но разница в том, что НОК Белоруссии не был отстранен. ОКР до сих пор отстранен. Возможные допинговые обвинения с этим вопросом мы не смешиваем, но вы все помните, что было в 2016 году, и мы хотим быть уверены в чистоте соревнований. Но два этих вопроса мы не смешиваем, юридическая комиссия МОК изучает вопрос статуса ОКР, этот процесс еще не закончен, как только будет закончен, они представят свой отчет", - сказала Ковентри на пресс-конференции по итогам заседания исполкома МОК в четверг.
"ОКР был очень конструктивен в диалоге о причинах отстранения, предоставил массу документации, которая очень интересна и полезна для комиссии. Мы не можем предсказывать рекомендацию комиссии, но она предоставит свой доклад", - добавил директор департамента МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклеод.
"Информация об этом до нас доведена и передана в юридическую комиссию МОК, - заявила Ковентри в ответ на вопрос о том, что глава ОКР Михаил Дегтярев недавно посетил Крым и заявил о поддержке СВО. - Именно поэтому она до сих пор рассматривает вопросы относительно ОКР и ОКР остается отстранен. Мы должны прислушиваться ко всем сторонам, и поэтому мы остаемся там, где мы остаемся".
"Мы что, в борщ им нагадили?" Тарасова разнесла МОК за "убийство" атлетов
СпортСочиБелоруссияВероника Логинова (РУСАДА)Республика КрымКирсти КовентриМихаил ДегтяревОлимпийский комитет России (ОКР)Международный олимпийский комитет (МОК)Всемирное антидопинговое агентство (WADA)
 
