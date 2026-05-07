В Китае экс-чиновника приговорили к казни за взятки в 19 миллионов долларов

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Бывшего заместителя председателя Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК) провинции Аньхой Чжоу Сианя приговорили к смертной казни с отсрочкой исполнения на два года за взятки на сумму 19,6 миллиона долларов, сообщает издание "Пэнпай".
"Народный суд средней ступени города Чжанчжоу провинции Фуцзянь публично вынес приговор бывшему члену партийной группы и заместителю председателя НПКСК провинции Аньхой Чжоу Сианю по делу о взяточничестве... Подсудимый был приговорен к смертной казни... пожизненному лишению политических прав и полной конфискации личного имущества", - говорится в сообщении.
Как отмечается в сообщении, Чжоу Сиань признал свою вину и содействовал правоохранительным органам, за что получил отсрочку исполнения смертной казни на два года.
"Он (подсудимый - ред.) незаконно получил имущество и денежные средства на общую сумму 134 миллиона юаней (19,6 миллиона долларов - ред.)", - пишет газета.
Уточняется, что все незаконно полученные средства будут переданы государству.
В январе 2026 года председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что ситуация по борьбе с коррупцией в Китае остается сложной и напряженной, а задача по искоренению очагов и условий для коррупции остается трудной и многосложной. Он сравнил коррупцию с "тигром, преграждающим путь развитию партии и страны", и призвал решительно искоренять взяточничество и лишать коррупционеров укрытия в стране.
