Ушаков: Киев понимает, что нужно сделать для урегулирования
16:05 07.05.2026 (обновлено: 16:29 07.05.2026)
Ушаков: переговорщики Украины понимают, что нужно сделать для урегулирования

Помощник президента РФ Юрий Ушаков
 Помощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
  • Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что украинские переговорщики понимают, что нужно сделать для урегулирования.
  • По его словам, если Киев примет соответствующее решение, то приостановятся военные действия и откроются перспективы для серьезного обсуждения дальнейшего долгосрочного урегулирования.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Украинские переговорщики понимают, что нужно сделать для урегулирования, но все зависит от политического руководства Киева, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«
"Были использованы все возможности и усилия, чтобы украинскую команду убедить в необходимости принятия этого шага, и украинские переговорщики это прекрасно понимают. Они так же понимают, что все зависит от решения их политического руководства", - сказал он журналистам.
Ушаков добавил, что если Киев примет соответствующее решение, то приостановятся военные действия и откроются перспективы для серьезного обсуждения дальнейшего долгосрочного урегулирования.
С начала года делегации России и Украины при участии США провели три раунда переговоров. Последний состоялся в Женеве 17-18 февраля.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что вывод ВСУ с Донбасса поможет выйти на урегулирование конфликта политико-дипломатическими средствами. Также он отмечал, что мир на Украине может наступить сегодня, если Владимир Зеленский возьмет на себя ответственность и "примет соответствующие решения".
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
