Ушаков: Киев понимает, что нужно сделать для урегулирования

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Украинские переговорщики понимают, что нужно сделать для урегулирования, но все зависит от политического руководства Киева, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Были использованы все возможности и усилия, чтобы украинскую команду убедить в необходимости принятия этого шага, и украинские переговорщики это прекрасно понимают. Они так же понимают, что все зависит от решения их политического руководства", - сказал он журналистам.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что вывод ВСУ с Донбасса поможет выйти на урегулирование конфликта политико-дипломатическими средствами. Также он отмечал, что мир на Украине может наступить сегодня, если Владимир Зеленский возьмет на себя ответственность и "примет соответствующие решения".