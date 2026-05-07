18:19 07.05.2026
Хоккеист "Флориды" Ткачук примет участие в авиашоу в составе группы ВВС США

© Фото : Пресс-служба ХК "Флорида Пантерз"Нападающий клуба "Флорида Пантерз" Мэттью Ткачук
Нападающий клуба "Флорида Пантерз" Мэттью Ткачук. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский нападающий клуба НХЛ "Флорида Пантерз" Мэттью Ткачук примет участие в авиашоу в составе пилотажной группы ВВС США.
  • Ткачук станет пассажиром на заднем сиденье истребителя F-16 и примет участие в тренировочном полете 8 мая, основные выступления запланированы на 9 и 10 мая.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Американский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Флорида Пантерз" Мэттью Ткачук примет участие в авиашоу в составе пилотажной группы ВВС США, сообщается на сайте лиги.
Ткачук станет пассажиром на заднем сиденье истребителя F-16. Он примет участие в тренировочном полете вместе с подполковником группы 8 мая. Основные выступления запланированы на 9 и 10 мая.
Ткачуку 28 лет. В прошедшем сезоне он сыграл за "Флориду" 31 матч и набрал 34 очка (13 голов + 21 передача), пропустив первую часть сезона из-за повреждения. Его клуб завершил регулярный чемпионат на седьмой позиции в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 84 очка за 82 матча, и не смог выйти в плей-офф.
ХоккейСпортСШАМэттью ТкачукФлорида ПантерзF-16Национальная хоккейная лига (НХЛ)
 
