Хоккеист "Флориды" Ткачук примет участие в авиашоу в составе группы ВВС США

Ткачуку 28 лет. В прошедшем сезоне он сыграл за "Флориду" 31 матч и набрал 34 очка (13 голов + 21 передача), пропустив первую часть сезона из-за повреждения. Его клуб завершил регулярный чемпионат на седьмой позиции в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 84 очка за 82 матча, и не смог выйти в плей-офф.