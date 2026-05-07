Россия сократила импорт картофеля
11:24 07.05.2026 (обновлено: 12:42 07.05.2026)
Россия сократила импорт картофеля

Россия с начала года снизила импорт картофеля на 20%

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия с начала года импортировала 216 тысяч тонн картофеля, что на 20% ниже аналогичного периода прошлого года.
  • Сокращение поставок наблюдается на фоне высокого урожая в 2025-м.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Россия с начала 2026 года импортировала 216 тысяч тонн картофеля, что на 20% ниже аналогичного периода прошлого года, снижение наблюдается на фоне высокого урожая в стране по итогам 2025 года, сообщили РИА Новости в Минсельхозе России.
"В текущем году наблюдается тенденция к снижению поставок картофеля из-за рубежа. Так, с начала года импорт данной продукции составил порядка 216 тысяч тонн, что на 20% ниже аналогичного периода прошлого года", - говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что по итогам 2025 года в России был получен высокий урожай овощей и картофеля – 7,6 миллиона тонн и 8,5 миллиона тонн соответственно.
В результате Россия вплотную приблизилась к целевым показателям Доктрины продовольственной безопасности по самообеспеченности овощами (89,6% при пороговом значении 90%) и вышла на пороговое значение по картофелю (97,9% при пороговом значении 95%), пояснили в Минсельхозе.
Там напомнили, что в прошлом году вступил в силу закон об агроагрегаторах, которые помогают малым производителям поставлять свои товары в торговые сети. Кроме того, был введен новый механизм поддержки таких сельхозкооперативов-агроагрегаторов.
В том числе возмещение части затрат на закупку фермерской продукции, субсидии на создание логистической инфраструктуры, закупку оборудования и специализированного автотранспорта, а также льготные кредиты для хранения, сбора, переработки и реализации продукции.
ЭкономикаРоссияМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
