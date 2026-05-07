Россия сократила импорт картофеля

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Россия с начала 2026 года импортировала 216 тысяч тонн картофеля, что на 20% ниже аналогичного периода прошлого года, снижение наблюдается на фоне высокого урожая в стране по итогам 2025 года, сообщили РИА Новости в Минсельхозе России.

"В текущем году наблюдается тенденция к снижению поставок картофеля из-за рубежа. Так, с начала года импорт данной продукции составил порядка 216 тысяч тонн, что на 20% ниже аналогичного периода прошлого года", - говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что по итогам 2025 года в России был получен высокий урожай овощей и картофеля – 7,6 миллиона тонн и 8,5 миллиона тонн соответственно.

В результате Россия вплотную приблизилась к целевым показателям Доктрины продовольственной безопасности по самообеспеченности овощами (89,6% при пороговом значении 90%) и вышла на пороговое значение по картофелю (97,9% при пороговом значении 95%), пояснили в Минсельхозе

Там напомнили, что в прошлом году вступил в силу закон об агроагрегаторах, которые помогают малым производителям поставлять свои товары в торговые сети. Кроме того, был введен новый механизм поддержки таких сельхозкооперативов-агроагрегаторов.