В Ивангороде на берегу Нарвы пройдет концерт в честь 81-й годовщины Победы - РИА Новости, 07.05.2026
14:02 07.05.2026 (обновлено: 15:01 07.05.2026)
В Ивангороде на берегу Нарвы пройдет концерт в честь 81-й годовщины Победы

Ивангород. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Концерт "Берега Победы", посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдет 9 мая в Ивангороде Ленинградской области.
  • Концерт состоится у стен Ивангородской крепости, его будет видно и слышно и с эстонской стороны.
  • В программе выступления государственного кубанского ансамбля "Криница", группы "На-На", ВИА "Белорусские легенды" ("Белорусские песняры"), Татьяны Булановой, Сосо Павлиашвили, Юрия Лозы и шоу-оркестра "Стрид Бенд".
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая — РИА Новости. В Ивангороде 9 мая пройдет концерт "Берега Победы", сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Ленинградской области.
Концерт состоится у стен Ивангородской крепости на берегу Нарвы, его будет видно и слышно на обоих берегах реки — с российской и эстонской стороны.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отметил, что концерт, посвященный победе в Великой Отечественной войне, проводится четвертый год подряд.
"Мы никогда не вкладывали в это политический смысл. Это наш общий долг памяти перед дедами и прадедами, которые победили фашизм. Наша Победа — вне времени, вне политики и вне границ. И особенно ценно, что этот концерт слышат и на другом берегу Нарвы. Мы знаем: там есть люди, которым так же дорог День Победы, и они ждут этот день. Именно поэтому у нас сложился формат народного караоке. С двух берегов поют наши общие, знакомые с детства песни. Это идет от души и по запросу самих людей", — сказал он.

В программе — выступления государственного кубанского ансамбля "Криница", группы "На-На", ВИА "Белорусские легенды" ("Белорусские песняры"), Татьяны Булановой, Сосо Павлиашвили, Юрия Лозы и шоу-оркестра "Стрид Бенд". Ведущим станет Дмитрий Губерниев.
Ленинградская областьНарваИвангородАлександр ДрозденкоРоссияДень Победы — 2026
 
 
