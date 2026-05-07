В Ивангороде на берегу Нарвы пройдет концерт в честь 81-й годовщины Победы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая — РИА Новости. В Ивангороде 9 мая пройдет концерт "Берега Победы", сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Ленинградской области.
Концерт состоится у стен Ивангородской крепости на берегу Нарвы, его будет видно и слышно на обоих берегах реки — с российской и эстонской стороны.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отметил, что концерт, посвященный победе в Великой Отечественной войне, проводится четвертый год подряд.
"Мы никогда не вкладывали в это политический смысл. Это наш общий долг памяти перед дедами и прадедами, которые победили фашизм. Наша Победа — вне времени, вне политики и вне границ. И особенно ценно, что этот концерт слышат и на другом берегу Нарвы. Мы знаем: там есть люди, которым так же дорог День Победы, и они ждут этот день. Именно поэтому у нас сложился формат народного караоке. С двух берегов поют наши общие, знакомые с детства песни. Это идет от души и по запросу самих людей", — сказал он.
В программе — выступления государственного кубанского ансамбля "Криница", группы "На-На", ВИА "Белорусские легенды" ("Белорусские песняры"), Татьяны Булановой, Сосо Павлиашвили, Юрия Лозы и шоу-оркестра "Стрид Бенд". Ведущим станет Дмитрий Губерниев.