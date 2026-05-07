Русского чемпиона застрелили на улице. Шокирующие детали убийства

Трагические события произошли в Калуге, где был убит чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрий Исаев. По предварительным данным, всё случилось из-за конфликта на улице во дворе территории многоквартирного дома. Подозреваемый пытался сбежать в другую область, но был задержан.

"Наш тренер, товарищ"

Сегодня днем пришла жуткая новость из мира российского спорта. Чемпион страны по функциональному многоборью 35-летний Дмитрий Исаев был застрелен в Калуге . Местный спортивный клуб “Логово” зверя на своей странице в социальной сети опубликовал сообщение о гибели спортсмена: “наш тренер, атлет, товарищ”.

Под постом уже множество сообщений, где люди выражают соболезнования в связи со смертью Исаева. Собеседник РИА Новости в силовых структурах регионах сразу сообщил об огнестрельном ранении, которое послужило причиной трагедии. Другой источник добавил, что спортсмен получил ранение и скончался в больнице.

“По факту убийства возбуждено уголовное дело", - сообщили РИА Новости в СУСК по Калужской области , не раскрывая на тот момент личности убитого.

По данным спортивного клуба, Исаев был чемпионом России по функциональному многоборью, профессиональным атлетом, "который не раз доказывал своё мастерство на самых разных соревнованиях". Там назвали его "гордостью Калуги".

Детали трагедии

Чуть позже прокуратура Калужской области раскрыла некоторые детали произошедшего. По их данным, причиной убийства мог стать конфликт во дворе дома.

"Предварительно установлено, что в ночь на 7 мая 2026 года между двумя жителями областного центра на придомовой территории многоквартирного дома по ул. Болотникова г. Калуги произошел конфликт", - говорится в сообщении.

Далее последовали и другие подробности случившегося. По данным прокуратуры Калужской области, задержанный по подозрению в убийстве дважды выстрелил в Исаева.

"Произошел конфликт, в ходе которого один из мужчин на почве неприязненных отношений выстрелил не менее двух раз в 35-летнего потерпевшего. От полученных ранений потерпевший скончался в медицинском учреждении", - сообщили в прокуратуре.

После этого выяснилось, что задержанный изначально скрылся с места преступления, но его удалось задержать в Брянской области.

"По версии следствия… подозреваемый… на почве возникших личных неприязненных отношений произвел не менее двух выстрелов из огнестрельного оружия в область жизненно важных органов своего знакомого и скрылся с места происшествия... Автомобиль подозреваемого был остановлен сотрудниками полиции в Брянской области , и мужчина был задержан", - говорится в сообщении СУСК РФ по Калужской области.

В настоящее время фигурант доставляется к следователю в город Калугу для производства следственных действий. Момент убийства попал на камеру видеонаблюдения. Там можно рассмотреть, что подозреваемый подошел к чемпиону, когда тот общался с другим мужчиной, после чего выхватил оружие и открыл стрельбу. В момент, когда Исаев упал, тот произвел еще один выстрел.

После этого подозреваемый предпринял попытку скрыться на машине, но был пойман и задержан. Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что подозреваемый, вероятно, был пьян.