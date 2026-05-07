В Калуге застрелили чемпиона России по функциональному многоборью

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 мая — РИА Новости. Чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева застрелили в Калуге, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
Калужский спортивный клуб "Логово зверя" на своей странице в соцсети "ВКонтакте" написал, что сегодня ночью трагически погиб Дмитрий Исаев, — "наш тренер, атлет, товарищ".
"Огнестрельное ранение", — сказал собеседник агентства.
Еще один источник добавил, что спортсмен получил ранение и умер в больнице.
РИА Новости не располагает официальным подтверждением этой информации.
"По факту убийства возбуждено уголовное дело", — рассказали агентству в СУ СК по Калужской области, не раскрывая личности погибшего.
По данным спортивного клуба, Исаев был чемпионом России по функциональному многоборью, профессиональным атлетом, "который не раз доказывал свое мастерство на самых разных соревнованиях". Там назвали его "гордостью Калуги".