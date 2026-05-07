В Калуге застрелили чемпиона России по функциональному многоборью

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 мая — РИА Новости. Чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева застрелили в Калуге, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

Еще один источник добавил, что спортсмен получил ранение и умер в больнице.