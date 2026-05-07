Рейтинг@Mail.ru
Стало известно, какие города примут этапы квалификационной серии на ОИ-2028 - РИА Новости Спорт, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:49 07.05.2026
Стало известно, какие города примут этапы квалификационной серии на ОИ-2028

Токио, Шанхай, Монреаль и Орландо примут этапы квалификационной серии на ОИ-2028

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкОлимпийский флаг
Олимпийский флаг - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Олимпийский флаг. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Токио, Шанхай, Монреаль и Орландо примут этапы квалификационной серии к летней Олимпиаде 2028 года.
  • В программу каждого этапа войдут баскетбол 3×3, пляжный волейбол, BMX-фристайл, скалолазание, флаг-футбол и скейтбординг.
  • Первый этап пройдет в Токио с 4 по 7 мая 2028 года, а заключительный — в Орландо с 8 по 11 июня.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Токио, Шанхай, Монреаль и Орландо примут этапы квалификационной серии к летней Олимпиаде 2028 года, которая пройдет в Лос-Анджелесе (США), сообщается на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).
Каждый из городов примет по одному этапу серии. Спортивная программа каждого этапа будет подтверждена позднее, отмечается, что в нее войдут баскетбол 3х3, пляжный волейбол, BMX-фристайл, скалолазание, флаг-футбол и скейтбординг.
"Квалификационная серия - захватывающее глобальное событие на пути к Олимпийским играм 2028 года. Один формат, четыре этапа, шесть видов спорта. Цель - повысить узнаваемость спортсменов и вовлечь болельщиков по всему миру. Мы с нетерпением ждем старта серии", - заявила президент МОК Кирсти Ковентри.
Первый этап будет проведен в Токио с 4 по 7 мая 2028 года, после чего 11-14 мая квалификационные турниры переедут в Шанхай. Третья часть квалификационной серии будет проведена в Монреале с 1 по 4 июня, а с 8-11 июня заключительный этап состоится в Орландо.
Флаг России - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
В Bosco рассказали о разработке формы для сборной России к ОИ-2028
18 марта, 05:04
 
СпортТокиоШанхайМонреальКирсти КовентриМеждународный олимпийский комитет (МОК)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Закончен (П)
    Краснодар
    Динамо Москва
    1
    0
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    Б. Крейчикова
    66
    23
  • Футбол
    Завершен
    Фрайбург
    Брага
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Ноттингем Форрест
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Кристал Пэлас
    Шахтер Донецк
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Страсбур
    Райо Вальекано
    0
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала