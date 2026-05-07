Стало известно, какие города примут этапы квалификационной серии на ОИ-2028

- Токио, Шанхай, Монреаль и Орландо примут этапы квалификационной серии к летней Олимпиаде 2028 года.
- В программу каждого этапа войдут баскетбол 3×3, пляжный волейбол, BMX-фристайл, скалолазание, флаг-футбол и скейтбординг.
- Первый этап пройдет в Токио с 4 по 7 мая 2028 года, а заключительный — в Орландо с 8 по 11 июня.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Токио, Шанхай, Монреаль и Орландо примут этапы квалификационной серии к летней Олимпиаде 2028 года, которая пройдет в Лос-Анджелесе (США), сообщается на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).
Каждый из городов примет по одному этапу серии. Спортивная программа каждого этапа будет подтверждена позднее, отмечается, что в нее войдут баскетбол 3х3, пляжный волейбол, BMX-фристайл, скалолазание, флаг-футбол и скейтбординг.
"Квалификационная серия - захватывающее глобальное событие на пути к Олимпийским играм 2028 года. Один формат, четыре этапа, шесть видов спорта. Цель - повысить узнаваемость спортсменов и вовлечь болельщиков по всему миру. Мы с нетерпением ждем старта серии", - заявила президент МОК Кирсти Ковентри.