Гауфф вышла в третий раунд турнира WTA 1000 в Риме

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Четвертая ракетка мира американка Кори Гауфф вышла в третий раунд теннисного турнира категории WTA 1000 в Риме, призовой фонд которого составляет более 7,2 млн евро.
В матче второго круга Гауфф, посеянная под третьим номером, обыграла чешку Терезу Валентову со счетом 6:3, 6:4. Спортсменки провели на корте 1 час 34 минуты.
В следующем раунде Гауфф сыграет против победительницы встречи Солана Сьерра (Аргентина) - Ангелина Калинина (Украина). Американка в прошлом году дошла до финала турнира в Риме.